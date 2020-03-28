سعفان: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٩ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات، مؤكدا أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وشدد سعفان على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم تليفون 01212201303 بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة