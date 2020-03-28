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سعفان: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٩ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات، مؤكدا أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وشدد سعفان على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم تليفون 01212201303 بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

اعتمد قبل قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني «مايو 2020»، الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي. وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020. وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.
كامل الوزير - مترو الأنفاق

12 قطارا إضافيا و4 دقائق فرقا.. قرارات عاجلة لمواجهة تكدس المترو

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جوله تفقدية، لمتابعة مدى تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم كافة التسهيلات لهم مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تفقد بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني، وشاهد مرور أكثر من 10 قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين، واطمئن على زمن التقاطر وعلى عدم تكدس الركاب، ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركز لمتابعة حركة كافة القطارات.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

رد حاسم.. هل ألغت الحكومة الترم الثاني في الجامعات والمعاهد؟

شهدت الساعات الأخيرة، تداول عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل (الأولى والثانية والثالثة) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي، وأثارت هذه الأخبار حالة من الجدل بين المواطنين.
حزب-الوفد

«الوفد» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من فيروس كورونا

قال حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الوفد يواصل حملات التعقيم في العديد من الأماكن بالمحافظات، بجانب استمرار الحملات والقوافل الطبية لتوعية المواطنين بخطورة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء.
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السيسي (5)

السيسي يبحث مع الرئيس التونسي جهود مكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
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السيسي: تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر على معاونته للحكومة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنني أتقدم بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة». وأضاف السيسي: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كل الاتجاهات بما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم».
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السيسي: سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين». وأكد السيسي: «نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءًا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارا وشبابا، وأيضا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر».
الرئيس-السيسى

السيسي: أثق في تجاوب الشعب مع إجراءات مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري».
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