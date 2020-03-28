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رغم كورونا.. مصر تصدر منتجات بقيمة 4.3 مليار دولار خلال شهرين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م
صادرات
صادرات
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بقيمة 140 مليون دولار لتسجل 4.394 مليار دولار، رغم تفشى فيروس كورونا، الذي أثر على حركة التجارة فى العالم، مقابل 4.254 مليار دولار بنفس الفترة من 2019. وكشف تقرير صادر من الهيئة، أن الصادرات ارتفعت يناير 2020 بنحو 85 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.188 مليار دولار مقارنة 2.103 مليار دولار خلال يناير 2019، فيما ارتفعت خلال فبراير 2020 بنحو 55 مليون دولار لتسجل 2.206 مليار دولار مقابل 2.0151 مليار دولار فى 2019.
وأوضح التقرير، أن 20 سلعة غذائية حققت 240 مليون دولار، وتصدرت قائمة الصادرات المصرية خلال فبراير 2020 أبرزها المحمضات الطازجة أو المجففة والبطاطس الطازجة والمبردة والخضار المجمد والجبن والشيكولاتة والفواكه الطازجة. وأشار التقرير إلى زيادة فى قيمة الصادرات 4 مجالس تصديرية، حيث كان من أبرزها "المجلس التصديري
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اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية نحو 1628 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
محمد-سعفان

القوى العاملة تسجل 1.2 مليون عامل غير منتظم تمهيدا لصرف الإعانات

كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان عن أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطت اليوم الأحد، المليون بنحو 200 ألف عامل مسجلة نصف مليون عامل في يوم واحد. وأكد الوزير أنه يتابع، على مدار الساعة يوميًّا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و200 ألف بتسجيل أنفسهم.
بورصة (2)

البورصة تفقد 2 مليار جنيه بختام أولى جلسات الأسبوع

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 175 مليون ورقة مالية بقيمة 5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 17 الف عملية لعدد 182 شركة، وارتفعت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

الصحة والتعليم.. أهم مستهدفات الحكومة في أزمة كورونا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، تقريرا يتضمن مستهدفات وسيناريوهات خطة التنمية المستدامة 2020 - 2021 فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية فى عدد من القطاعات ومبادرة حياة كريمة بخطة العام المالي المقبل، وذلك فيظل أزمة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي المقبل مقارنة بالعام الجاري الذي اشتمل على استثمارات حكومية تقدر بحوالى 211 مليار جنيه.
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بورصة (2)

كورونا يهبط بالبورصة ويكبدها خسائر بـ30 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات شهر مارس، على تراجع للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر تصل إلى 30 مليار جنيه بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب ليصل إلى مستوى 637.1 مليار جنيه، بالتزامن مع التراجعات الحادة للأسواق العالمية على مدار الأسبوع الماضي في ظل المخاوف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي. وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 5.22% ليصل إلى مستوى 12329 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 1154 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنحو 3.4% ليصل إلى 1266 نقطة.
كورونا

أرمينيا وإيرلندا ولوكسمبورج تسجل أول إصابة بكورونا

أعلنت دولة أرمينيا، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المصاب مواطن أرميني عمره 29 عاما عائد من إيران، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز". من ناحية أخرى أكدت السلطات الصحية في أيرلندا، أمس السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، قائلة إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا. وذكرت وزارة الصحة الأيرلندية، في بيان لها، أن المريض وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد يتلقى العلاج الطبي الملائم.
كورونا

أستراليا وتايلاند تسجلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، اليوم الأحد، أن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفي، صباح اليوم، بمستشفى في مدينة بيرث وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد. وقال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية اندرو روبرتسون للصحفيين: "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا". وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.? وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 2870، كما تم تسجيل 573 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، ما يصل بإجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و824 حالة، وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة. وكانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت، أمس السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الجديد في ازدياد يوميا، في بر البلاد الرئيسي لليوم الـ17 على التوالي.
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