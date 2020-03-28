رغم كورونا.. مصر تصدر منتجات بقيمة 4.3 مليار دولار خلال شهرين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م

صادرات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بقيمة 140 مليون دولار لتسجل 4.394 مليار دولار، رغم تفشى فيروس كورونا، الذي أثر على حركة التجارة فى العالم، مقابل 4.254 مليار دولار بنفس الفترة من 2019. وكشف تقرير صادر من الهيئة، أن الصادرات ارتفعت يناير 2020 بنحو 85 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.188 مليار دولار مقارنة 2.103 مليار دولار خلال يناير 2019، فيما ارتفعت خلال فبراير 2020 بنحو 55 مليون دولار لتسجل 2.206 مليار دولار مقابل 2.0151 مليار دولار فى 2019.

وأوضح التقرير، أن 20 سلعة غذائية حققت 240 مليون دولار، وتصدرت قائمة الصادرات المصرية خلال فبراير 2020 أبرزها المحمضات الطازجة أو المجففة والبطاطس الطازجة والمبردة والخضار المجمد والجبن والشيكولاتة والفواكه الطازجة. وأشار التقرير إلى زيادة فى قيمة الصادرات 4 مجالس تصديرية، حيث كان من أبرزها "المجلس التصديري