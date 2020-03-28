الاتصالات تمنح أطباء العزل الصحي 3000 دقيقة و10 جيجا إنترنت

تحرير:أحمد البرماوي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م

وزير الاتصالات

تقديرًا لدور الأطباء والعاملين في القطاع الطبي والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسخير الإمكانات اللازمة لدعمهم خلال فترة تأدية عملهم وتوفير خدمات اتصالات متميزة لهم، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع شركات المحمول الأربعة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكل شبكات المحمول شهريًّا مجانًا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان لها إن هذه الخدمة تأتي تقديرًا للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكل العاملين في القطاع الطبي من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي فيورس كورونا المستجد، والسعي نحو الحد من انتشاره، والعمل على حماية صحة وسلامة المواطنين، كما تأتي استكمالا لعدد من المبادرات





وقالت وزارة الاتصالات في بيان لها إن هذه الخدمة تأتي تقديرًا للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكل العاملين في القطاع الطبي من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي فيورس كورونا المستجد، والسعي نحو الحد من انتشاره، والعمل على حماية صحة وسلامة المواطنين، كما تأتي استكمالا لعدد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورنا المستجد.



