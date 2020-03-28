كواليس إحباط تهريب 726 طربة حشيش في السويس

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٩ م

حشيش

ضربة قاصمة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمروجي المواد المخدرة بعد إحباط مخطط تشكيل عصابي لتهريب كميات كبيرة من الحشيش والأفيون، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أفراد التشكيل الذين اعتزموا تهريب كمية كبيرة من مخدري الحشيش والأفيون من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها، مخبأة داخل حمولة شكائر جبس بسيارتين إحداهما نقل بمقطورة وأخرى ربع نقل، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وتبين أن لاثنين منهم معلومات جنائية وأحدهم مسجل خطر سرقة بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم ضبط المتهمين حال استقلالهم السيارتين المُشار إليها في كمين أعد خصيصًا لضبطهم بمنطقة شرق القناة دائرة قسم شرطة الجناين. ضُبط بحوزة المتهمين على 726 طربة حشيش وزنت 73 كيلو جراما، و5 كيلو

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم ضبط المتهمين حال استقلالهم السيارتين المُشار إليها في كمين أعد خصيصًا لضبطهم بمنطقة شرق القناة دائرة قسم شرطة الجناين.



ضُبط بحوزة المتهمين على 726 طربة حشيش وزنت 73 كيلو جراما، و5 كيلو جرامات من مخدر الأفيون، و5 هواتف محمولة ومبلغ مالي.



أقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.



