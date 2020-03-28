سر فيديو أوقع عصابة لسرقة السيارات

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م

سرقة سيارة - تعبيرية

3 عناصر إجرامية جمعهم حب المال بغض الطرف عن السبيل لتحقيق ذلك، عقدوا النية على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتخصص نشاطه في سرقة السيارات، مستندين إلى كونهم من أرباب السوابق، وأن تقتصر مهمتهم على عملية السرقة، وتكليف مسجل خطر ونجله بالتواصل مع الضحايا ومساومتهم لدفع مبلغ مالي مقابل إعادة سيارته، واتخذوا مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة مسرحا لنشاطهم غير المشروع حتى كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المستور، وتتبعت نشاط العصابة المشبوه، ونجحت في الإيقاع بعناصره.

البداية كانت مع بلاغ لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات من صيدلي بسرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه، وتلقيه اتصال هاتفى لساومته على إعادة السيارة له نظير 20 ألف جنيه، وفى وقتٍ لاحق تبلغ للقسم بسرقة سيارة أخرى بالمعادى. وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحل ارتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية أمكن التوصل