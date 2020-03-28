جريمة

«قتلت مراتي يا بيه».. مشادة انتهت بجثة في منشأة ناصر

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٨ م
جثة - تعبيرية
جثة - تعبيرية
«إنت مش بتبطلي طلبات.. الظروف صعبة» نقاش حاد معتاد دار بين تاجر ملابس وزوجته داخل منزلهما بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة، إلا أن تلك المرة تركت أثرت سلبيا في نفس رب الأسرة، انتظر خلود الجميع للنوم، ودلف إلى المطبخ بخطوات حثيثة، استهل سكينا، وعاد إلى غرفة النوم، وباغت زوجته بطعنة في الرقبة لينهال بعدها عليها بالضرب، مسددا لها طعنات سريعة في أماكن متفرقة بالجسم حتى تأكد من وفاتها، فتوجه إلى غرفة الأطفال، وحملهم حتى منزل شقيقه القريب، ثم توجه إلى قسم الشرطة للاعتراف بجريمته "قتلت مراتي يا بيه".
تفاصيل تلك الجريمة تعود إلى وصول أحد الأشخاص ديوان قسم شرطة منشأة ناصر، يطلب مقابلة المأمور للإبلاغ عن جريمة قتل حدثت للتو. واعترف تاجر الملابس لرجال المباحث بارتكاب الجريمة، بسبب تكرار الخلافات بينهما، مشيرا إلى أنه يمر بضائقة مالية خلال الفترة الأخيرة، دفعته لبيع شقة سكنية ملكه بحي الموسكي، واستئجار
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تهريب-مستلزمات-طبية (2)

مباحث التموين تضبط 117 ألف قطعة مستلزمات طبية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لحماة المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت قوات الشرطة مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول العامرية محافظة الإسكندرية، وضبط مالكه بحوزته لحيازته 7310 قطع مستلزمات طبية: "كمامة، فرش طبي" مجهولة المصدر.
منظفات-الغسالة

أطنان مجهولة المصدر.. ضبط منظفات مغشوشة ولحوم فاسدة

حملة تفتيشية مكبرة شنها ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، استهدفت دائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والتصدي لمحتكري السلع الأساسية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

«رادارت المرور» تلتقط 282 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1995 مخالفة مرورية متنوعة.
سرقة-السيارات (3)

سر فيديو أوقع عصابة لسرقة السيارات

3 عناصر إجرامية جمعهم حب المال بغض الطرف عن السبيل لتحقيق ذلك، عقدوا النية على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتخصص نشاطه في سرقة السيارات، مستندين إلى كونهم من أرباب السوابق، وأن تقتصر مهمتهم على عملية السرقة، وتكليف مسجل خطر ونجله بالتواصل مع الضحايا ومساومتهم لدفع مبلغ مالي مقابل إعادة سيارته، واتخذوا مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة مسرحا لنشاطهم غير المشروع حتى كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المستور، وتتبعت نشاط العصابة المشبوه، ونجحت في الإيقاع بعناصره.
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المتهمة (2)

ضبط ربة منزل دفنت رضيعها داخل شقة سكنية في الشرقية

عثر أحد الأهالي على جثة لطفل رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، ما جعله يبلغ قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التي انتقل على الفور إلى محل البلاغ. اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.
جثه-في-ارض-زراعيه

«جثة وطلق ناري».. غموض مقتل شاب في قرية بالعياط

جثة لشاب في العقد الثالث من العمر عثر عليها بقرية جرزا في العياط، شكلت لغزا تسعى الأجهزة الأمنية بالجيزة لفك غموضه وضبط المتهم. بلاغ ورد لقسم شرطة العياط من غرفة النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل بقرية جرزا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة شاب يدعى "صابر. ف" مصاب بطلق ناري. التحريات دلت أن شخص أطلق النيران على المجني عليه ولاذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية الجناة والدافع وراء إرتكاب الجريمة.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 7 أطفال ومشرفة في تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تقل أطفال حضانة بطريق "المعدية - إدكو" أمام قرية النمرة 5، أسفر عن إصابة 7 أطفال ومشرفة الحضانة. اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق إدكو قرية المعدية أمام قرية نمرة 5 ووجود مصابين. الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارتين أحداهما مخصصة لنقل تلاميذ الحضانة، وتبين إصابة 7 أطفال ومشرفة.
المتهم- بقتل- ابنه

جريمة في المقابر.. «سايس» يقتل طفله ويتخلص منه بالمقطم

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، من كشف لغز العثور على جثة طفل متعفنة بمقابر المقطم، إذ تبين أن الجاني هو والد الطفل، ويعمل سايس. بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من قسم شرطة المقطم، أنه أثناء قيام "س. ع. ع"، 61 عاما، مدير شركة منتجات بدائرة القسم، بزيارة مدفن زوجته بمنطقة المقابر، عثر على جثة لطفل «غير معلوم لديه» بجوار سور المدفن، ونفى علمه بملابسات وفاته.
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