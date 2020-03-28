«قتلت مراتي يا بيه».. مشادة انتهت بجثة في منشأة ناصر

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٨ م

جثة - تعبيرية

«إنت مش بتبطلي طلبات.. الظروف صعبة» نقاش حاد معتاد دار بين تاجر ملابس وزوجته داخل منزلهما بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة، إلا أن تلك المرة تركت أثرت سلبيا في نفس رب الأسرة، انتظر خلود الجميع للنوم، ودلف إلى المطبخ بخطوات حثيثة، استهل سكينا، وعاد إلى غرفة النوم، وباغت زوجته بطعنة في الرقبة لينهال بعدها عليها بالضرب، مسددا لها طعنات سريعة في أماكن متفرقة بالجسم حتى تأكد من وفاتها، فتوجه إلى غرفة الأطفال، وحملهم حتى منزل شقيقه القريب، ثم توجه إلى قسم الشرطة للاعتراف بجريمته "قتلت مراتي يا بيه".

تفاصيل تلك الجريمة تعود إلى وصول أحد الأشخاص ديوان قسم شرطة منشأة ناصر، يطلب مقابلة المأمور للإبلاغ عن جريمة قتل حدثت للتو. واعترف تاجر الملابس لرجال المباحث بارتكاب الجريمة، بسبب تكرار الخلافات بينهما، مشيرا إلى أنه يمر بضائقة مالية خلال الفترة الأخيرة، دفعته لبيع شقة سكنية ملكه بحي الموسكي، واستئجار