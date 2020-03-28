رياضة

وائل جمعة: كفى مزايدات فارغة على حساب الأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٩ م
وائل جمعة
وائل جمعة
رد وائل جمعة لاعب فريق الأهلي السابق، على ما وصفه بالهجوم الكبير الذي يتعرض له ناديه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "صباح الخير.. الفترة الأخيرة هجوم كبير على الأهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفترض أنهم محايدين، ولكنهم يرون بعين واحدة فقط"، وواصل: "بالنسبة للاعبين، يجب على كل منهم أن يتذكر كيف كان قبل الأهلي وألا ينس ما أضافه الأهلي له، كفى مزايدات فارغة وتصفية حسابات على حساب الأهلي بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده، ولا بد من التعامل بمعيار واحد ونعرف أن لاعبي الكرة لهم فترة زمنية وغير مخلدين".
واختتم جمعة، قائلًا: "الأهلي طوال عمره يحترم لاعبيه وفي نفس الوقت يبحث عن مصلحته، وهذا هو الاحتراف الذي تبحثون عنه.. في النهاية ربنا يحفظ مصر واهلها ويحفظ الجميع". صباح الخير .. الفتره الأخيرة هجوم كبير علي الاهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفروض انهم محايدين ولكن بيشوفو بعين واحده بس ، بالنسبة للاعبين
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