«رادارت المرور» تلتقط 282 مخالفة في 24 ساعة

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٣ م

رادار

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1995 مخالفة مرورية متنوعة.

وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، تم تحرير 282 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وضبط 86 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ". وشملت الجهود المرورية خلال الأربع والعشرين

وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، تم تحرير 282 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، وضبط 86 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".



وشملت الجهود المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حجز 6 دراجات نارية مخالفة، وتحرير 31 مخالفة شروط التراخيص، وفحص عددًا من قائدي السيارات بيان تعاطيهم أي مواد مخدرة أثناء القيادة من عدمه.



واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



