أطنان مجهولة المصدر.. ضبط منظفات مغشوشة ولحوم فاسدة

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٧ م

منظفات - أرشيفية

حملة تفتيشية مكبرة شنها ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، استهدفت دائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والتصدي لمحتكري السلع الأساسية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.

وأمكن ضبط مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمنطقة باب الشعرية؛ لاتهامه بحيازة 4 أطنان «كبدة، سجق» معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بنفس المنطقة؛

وأمكن ضبط مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمنطقة باب الشعرية؛ لاتهامه بحيازة 4 أطنان «كبدة، سجق» معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بنفس المنطقة؛ لاتهامه بإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية «متعددة الأغراض» مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخالها في عملية التصنيع، وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات.



وبلغ إجمالي المضبوطات 13 طن منظفات صناعية معبأة داخل عبوات وبراميل مجهولة المصدر، وبدون بيانات، وغير مطابقة للمواصفات.



