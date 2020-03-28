جريمة

أطنان مجهولة المصدر.. ضبط منظفات مغشوشة ولحوم فاسدة

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٧ م
منظفات - أرشيفية
منظفات - أرشيفية
حملة تفتيشية مكبرة شنها ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، استهدفت دائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والتصدي لمحتكري السلع الأساسية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
وأمكن ضبط مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمنطقة باب الشعرية؛ لاتهامه بحيازة 4 أطنان «كبدة، سجق» معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بنفس المنطقة؛
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تهريب-مستلزمات-طبية (2)

مباحث التموين تضبط 117 ألف قطعة مستلزمات طبية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لحماة المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت قوات الشرطة مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول العامرية محافظة الإسكندرية، وضبط مالكه بحوزته لحيازته 7310 قطع مستلزمات طبية: "كمامة، فرش طبي" مجهولة المصدر.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

«رادارت المرور» تلتقط 282 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1995 مخالفة مرورية متنوعة.
جثة-فى-شقة

«قتلت مراتي يا بيه».. مشادة انتهت بجثة في منشأة ناصر

«إنت مش بتبطلي طلبات.. الظروف صعبة» نقاش حاد معتاد دار بين تاجر ملابس وزوجته داخل منزلهما بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة، إلا أن تلك المرة تركت أثرت سلبيا في نفس رب الأسرة، انتظر خلود الجميع للنوم، ودلف إلى المطبخ بخطوات حثيثة، استهل سكينا، وعاد إلى غرفة النوم، وباغت زوجته بطعنة في الرقبة لينهال بعدها عليها بالضرب، مسددا لها طعنات سريعة في أماكن متفرقة بالجسم حتى تأكد من وفاتها، فتوجه إلى غرفة الأطفال، وحملهم حتى منزل شقيقه القريب، ثم توجه إلى قسم الشرطة للاعتراف بجريمته "قتلت مراتي يا بيه".
سرقة-السيارات (3)

سر فيديو أوقع عصابة لسرقة السيارات

3 عناصر إجرامية جمعهم حب المال بغض الطرف عن السبيل لتحقيق ذلك، عقدوا النية على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتخصص نشاطه في سرقة السيارات، مستندين إلى كونهم من أرباب السوابق، وأن تقتصر مهمتهم على عملية السرقة، وتكليف مسجل خطر ونجله بالتواصل مع الضحايا ومساومتهم لدفع مبلغ مالي مقابل إعادة سيارته، واتخذوا مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة مسرحا لنشاطهم غير المشروع حتى كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المستور، وتتبعت نشاط العصابة المشبوه، ونجحت في الإيقاع بعناصره.
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تزوير-مستندات (3)

كواليس سقوط عصابة المشاغبين الخمسة للتزوير

جلسة معتادة جمعت الأصدقاء الخمسة، يبحثون أمور حياتهم، يشكو كلًا منهم على حدى تدهور حالته المادية، ويروي أحدهم رحلة هروبه من "الديانة" بسبب تراكم الديون عليه حتى أنه لا يستطيع الخروج والدخول من منزله بحرية، بينما التزم أحدهم الصمت "له معلومات جنائية مسجلة" لتنطلق الكلمات من لسانه فجأة كالرصاص من فوهة سلاح ناري، اخترمت في أم رأسه فكرة شيطانية ستنتهي معها جميع مشكلاتهم المادية، وراح يقص عليهم كواليس ما يدور في عقله، ليحلم الخمسة بعد مشرق سيودعون معه الفقر دون أن يدري بخلد أيا منهم ما ستؤول إليه الأمور.
جمارك- سفاجا (2)

رحلة الداخلية في 24 ساعة لإحكام قبضتها على المنافذ

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مواد كيماوية – أدوية بيطرية»، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض قرابة مليون و478 ألفا و499 جنيها.
مخدر-الحشيش (4)

من إسكندرية لمطروح.. رحلة الشرطة لإفساد «صفقة العمر»

حلم ظل يراوده لفترة ليست بالقصيرة، تحقيق ثروة طائلة وجني المال الوفير بوتيرة سريعة بات يشغله ليل نهار، لم يعبأ بكونه أحد أرباب السوابق وعالم الإجرام، كيف لا وهو يمتلك سجل إجراميا لدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قرر المضي قدما في تجارة المواد المخدرة بحثا عن الثراء الفاحش، اتفق مع أحد الأشخاص على «صفقة العمر» وتقضي بحصوله على كمية من جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائه في محافظة مطروح قادمًا من عروس البحر الأبيض المتوسط، ظنا منه أن الشرطة في غفلة عما هو بصدد تنفيذه.
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منافذ «أمان» ومباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد"؛ للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.
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