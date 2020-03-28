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7 خطوات.. طريقة الاشتراك في منصة «ادمودو» (فيديو)

تحرير:هالة صقر ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
يحاول ملايين الطلاب خلال هذه الفترة الوصول إلى موقع المنصة التعليمية إدمودو، لعمل البحث العلمي البديل عن الامتحانات، التي قرر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إلغائها للعام الدراسي الحالي، ضمن خطة مواجهة تفشي فيروس كورونا. ومنصة إدمودو هي منصة تعليمية أنشأتها وزراة التربية والتعليم بعد قرار تعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات، والهدف منها مساعدة الطلاب على استكمال دراستهم من المنزل "أونلاين"، إذ توفر كل المعلومات والبيانات التي يحتاجها الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، من خلال تقديم شرح كامل لجميع الدروس.
لكن هناك العديد من الطلاب لا يعرفون طريق الدخول والتسجيل في منصة أدمودو، لذا نقدم لكم الطريقة، التي تبدأ بتوفر الإنترنت كعامل أساسي لتشغيلها: - الدخول على موقع المنصة (edmodo.org). - اضغط على "تسجيل الدخول". - إدخال الإيميل والباسوورد الذي حصلت عليهما عن طريق الوزارة. - بمجرد التسجيل سيطلب تغيير كلمة
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اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

بسبب كورونا..25 ألف معدة لتطهير القرى في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها «25 ألف معدة»، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا أن المحافظة ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
السيسي (5)

السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي جهود مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم، وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين. وأضاف السيسي: «أن الحديث تناول دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين، حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين».
فيروس- كورونا (3)

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بكورونا في المنيا

توفى اليوم السبت، شخص كان محتجزا داخل إحدى المستشفيات بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، لإصابته بفيروس كورونا، والبالغ من العمر 62 عاما. وقال مسؤول بالصحة، إن المتوفى وصل للمستشفى قبل 3 أيام، يعاني من ضعف في التنفس شديد، وبإجراء الفحوصات تبين إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وتم غلق المستشفى والحجر الصحي له ولجميع فريق الأطباء والممرضين، لحين فحصهم أيضا، وتوفى المصاب صباح باكر.
عمال التراحيل (.1) (3)

منحة العمالة غير المنتظمة.. كل ما تريد معرفته بداية من الاشتراك للصرف

لا شك أن قرار حظر التجول، نتيجة ما يفرضه فيروس كورونا من قلق وخوف على الجميع، سيكون له تداعيات على فئات عديدة في المجتمع، لكن أكثر فئة ستتضرر من هذا القرار، هم العمالة غير المنتظمة، ممن يبحثون عن قوت يومهم، فمع قرار الحظر واجراءات الدولة ضد كورونا، لن يجدوا ما يعينهم على هذه الظروف العصيبة، وهذا ما دفع العديد من الأسر الغنية والمتوسطة لإطلاق مبادرات لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة بسلام، كما أطلقت الحكومة مبادرة أيضا لمساعدتهم على الحياة خلال فترة الحظر.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي يُعلن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

?أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة فيديو مصورة اليوم الخميس، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

علاوات وزيادة أجور وترقيات.. الحكومة توافق على مشروع الموازنة الجديدة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الانتاجية، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: انتظروا حزمة قرارات جديدة اليوم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، اليوم الخميس، إن ما ينشر عن القرارات الجديدة التي ستتخذها الوزارة عبر المواقع الإلكترونية "معلومات غير دقيقة".
فودافون تساه في التعليم عن بعد

شراكة بين «فودافون» و«نهضة مصر» للتعلم عن بعد

أعلنت مؤسسة ?ودافون مصر لتنمية المجتمع، عن تعاونها مع دار “نهضة مصر” للنشر، لإطلاق مبادرة تدعم الطلاب المصريين لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق الدراسة في الوقت الراهن كإجراء احترازي. وتقتضي هذه الشراكة إطلاق مؤسسة ?ودافون مصر لمنصة تعليمية إلكترونية تتيح عليها نهضة مصر مصادر ومحتوى تعليمي رقمي من السلسلة التعليمية الأشهر “الأضواء”. ويكون الدخول على المنصة وتصفحها “مجانا” للمستخدمين، كما تضم المنصة فيديوهات شرح من قبل مدرسين متخصصين يتم إنتاجها حاليا خصيصًا لتغطى تلك الفترة الطارئة.
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