7 خطوات.. طريقة الاشتراك في منصة «ادمودو» (فيديو)

تحرير:هالة صقر ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م

طارق شوقي وزير التعليم

يحاول ملايين الطلاب خلال هذه الفترة الوصول إلى موقع المنصة التعليمية إدمودو، لعمل البحث العلمي البديل عن الامتحانات، التي قرر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إلغائها للعام الدراسي الحالي، ضمن خطة مواجهة تفشي فيروس كورونا. ومنصة إدمودو هي منصة تعليمية أنشأتها وزراة التربية والتعليم بعد قرار تعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات، والهدف منها مساعدة الطلاب على استكمال دراستهم من المنزل "أونلاين"، إذ توفر كل المعلومات والبيانات التي يحتاجها الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، من خلال تقديم شرح كامل لجميع الدروس.

لكن هناك العديد من الطلاب لا يعرفون طريق الدخول والتسجيل في منصة أدمودو، لذا نقدم لكم الطريقة، التي تبدأ بتوفر الإنترنت كعامل أساسي لتشغيلها: - الدخول على موقع المنصة (edmodo.org). - اضغط على "تسجيل الدخول". - إدخال الإيميل والباسوورد الذي حصلت عليهما عن طريق الوزارة. - بمجرد التسجيل سيطلب تغيير كلمة