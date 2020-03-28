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أهم احتياجاتنا اليوم.. توجيهات حكومية بالتركيز على شراء أجهزة التنفس

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥١ م
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومستلزمات الإنتاج، وإن العمال مستمرون في أداء أعمالهم من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين، مؤكدا ضرورة استمرار دولاب العمل بالمصانع خلال هذه الفترة، حتى تستمر عجلة الإنتاج في الدوران، موجها بالتركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، معلقا: "هذا من أهم احتياجاتنا اليوم".
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم السبت، مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، لمتابعة حركة العمل بالمصانع، وبخاصة مصانع المواد الغذائية والأدوية، ومعدلات إتاحة مستلزمات الإنتاج بها، للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها
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شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (3)

«شواطئ الإسكندرية خالية».. وفسخ العقد مصير المخالفين

قال اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الإدارة قامت بعمل حملات على الشواطئ لتنفيذ قرار اللواء محمد الشريف بغلقها نهائيا بعد التجمعات التي شهدتها الشواطئ أمس، مشيرا إلى أنه تم الدفع بحملات لتجول 61 شاطئًا بداية من أبو قير بشرق المحافظة إلى شاطئ أبو تلات بغرب المدينة، مؤكدا التزام جميع مستأجري الشواطئ بقرارات الغلق نهائيا وعدم السماح بدخول المواطنين للبحر، لافتًا أن فسخ التعاقد مصير المخالفين، بالإضافة إلى عدم السماح لهم بدخول المزاد مرة أخرى وتأجير الشواطئ مجددا.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

تخصيص 20% من حساب إدارات الأوقاف لمساعدة متضرري كورونا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، تخصيص 20% من حساب جميع مجالس الإدارات المرحل في 15 مارس الجاري، لبند البر وتخصيصه لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا، وذلك من أرصدة حسابات جميع مجالس الإدارات التي تزيد على 20 ألف جنيه في هذا التاريخ.
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

وزير النقل: الموانئ المصرية تعمل 24 ساعة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وإن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي على مدار اليوم، مشيرا إلى أن هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية حيث تقوم شركتي الجسر العربي والقاهرة للعبارات بدور هام في هذا المجال، خلال تفقده حرمة العمل داخل ميناء الإسكندرية.
فيروس- كورونا (10)

الصحة تقدم الدعم النفسي للمواطنين لتجنب آثار كورونا

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بدء تقديم الدعم النفسي للمجتمع المصري خلال تلك الفترة التي يتم فيها اتخاذ الكثير من التدابير الاحترازية، ومنها حظر التجول وغيره من الإجراءات لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك لتجنب أية آثار نفسية سلبية قد تترتب على تلك الفترة، قائلة إن الدعم سيقدم لـ3 فئات وهم: حالات الإصابة بفيروس، الفرق العلاجية، فئات المجتمع المختلفة. وبدأت الفرق بتقديم الدعم النفسي من خلال رسائل نصية يتم إرسالها إلى الفرق العلاجية للتحفيز والمساندة (جيش مصر الأبيض).
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مصانع-اسمنت (1)

الغرف التجارية تطالب بمنح عمال المصانع إجازة مدفوعة

دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، جميع رجال الأعمال المصريين وأصحاب المصانع لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكدًا أنه سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الإجازة بداية من اليوم السبت، في جميع مصانع مجموعة العربي في القليوبية والمنوفية وبني سويف وأسيوط، وستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

خالف حظر التجوال.. تشميع نادي الشهداء في الإسماعيلية

أغلقت حملة لمركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة اللواء وائل حمزة، مساء اليوم الجمعة، نادي الشهداء الرياضي بنطاق حي ثان، وذلك لمخالفته قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع ووقف جميع الأنشطة الرياضية . وأبلغ الأهالي مساء اليوم عن تواجد مجموعات شبابية داخل النادي لممارسة الرياضة ولعب كرة القدم، على الملعب الكبير الخاص بالنادي. وتوجهت حملة برئاسة العميد احمد شعيب رئيس حي ثان قامت بتشميع النادي بالشمع الاحمر واخراج جميع المواطنين من داخل النادي.
البورصة

صعود جماعي للبورصة في ختام جلسات أول أيام الحظر

أختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدعوما بعمليات شراء المصريين والعرب ، وبالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية بفرض حظر التجوال بداية من اليوم وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 9865.6 نقطة، وتابعه في الارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.7% عند مستوى 930.1 نقطة.
السيسى

السيسي يحذر من الإخلال بقرارات الحكومة: سنتصدى بكل حزم

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أي محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة اليوم الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أجهزة الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بكل حزم وحسم في إطار القانون.
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