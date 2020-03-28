جريمة

مباحث التموين تضبط 117 ألف قطعة مستلزمات طبية

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م
مستلزمات طبية - أرشيفية
مستلزمات طبية - أرشيفية
جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لحماة المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت قوات الشرطة مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول العامرية محافظة الإسكندرية، وضبط مالكه بحوزته لحيازته 7310 قطع مستلزمات طبية: "كمامة، فرش طبي" مجهولة المصدر.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين تخزين مدير مخزن أدوية بدون ترخيص بدائرة قسم أول الرمل، كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "قفازات طبية – مطهرات – سرنجات "حقن" – كمامات – أربطة" بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها، وتحقيق أرباحا غير مشروعة، وأمكن ضبط المتهم
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منظفات-الغسالة

أطنان مجهولة المصدر.. ضبط منظفات مغشوشة ولحوم فاسدة

حملة تفتيشية مكبرة شنها ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، استهدفت دائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والتصدي لمحتكري السلع الأساسية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

«رادارت المرور» تلتقط 282 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1995 مخالفة مرورية متنوعة.
جثة-فى-شقة

«قتلت مراتي يا بيه».. مشادة انتهت بجثة في منشأة ناصر

«إنت مش بتبطلي طلبات.. الظروف صعبة» نقاش حاد معتاد دار بين تاجر ملابس وزوجته داخل منزلهما بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة، إلا أن تلك المرة تركت أثرت سلبيا في نفس رب الأسرة، انتظر خلود الجميع للنوم، ودلف إلى المطبخ بخطوات حثيثة، استهل سكينا، وعاد إلى غرفة النوم، وباغت زوجته بطعنة في الرقبة لينهال بعدها عليها بالضرب، مسددا لها طعنات سريعة في أماكن متفرقة بالجسم حتى تأكد من وفاتها، فتوجه إلى غرفة الأطفال، وحملهم حتى منزل شقيقه القريب، ثم توجه إلى قسم الشرطة للاعتراف بجريمته "قتلت مراتي يا بيه".
سرقة-السيارات (3)

سر فيديو أوقع عصابة لسرقة السيارات

3 عناصر إجرامية جمعهم حب المال بغض الطرف عن السبيل لتحقيق ذلك، عقدوا النية على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتخصص نشاطه في سرقة السيارات، مستندين إلى كونهم من أرباب السوابق، وأن تقتصر مهمتهم على عملية السرقة، وتكليف مسجل خطر ونجله بالتواصل مع الضحايا ومساومتهم لدفع مبلغ مالي مقابل إعادة سيارته، واتخذوا مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة مسرحا لنشاطهم غير المشروع حتى كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المستور، وتتبعت نشاط العصابة المشبوه، ونجحت في الإيقاع بعناصره.
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مخدر-الحشيش (4)

من إسكندرية لمطروح.. رحلة الشرطة لإفساد «صفقة العمر»

حلم ظل يراوده لفترة ليست بالقصيرة، تحقيق ثروة طائلة وجني المال الوفير بوتيرة سريعة بات يشغله ليل نهار، لم يعبأ بكونه أحد أرباب السوابق وعالم الإجرام، كيف لا وهو يمتلك سجل إجراميا لدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قرر المضي قدما في تجارة المواد المخدرة بحثا عن الثراء الفاحش، اتفق مع أحد الأشخاص على «صفقة العمر» وتقضي بحصوله على كمية من جوهر الحشيش المخدر لترويجها على عملائه في محافظة مطروح قادمًا من عروس البحر الأبيض المتوسط، ظنا منه أن الشرطة في غفلة عما هو بصدد تنفيذه.
سرنجات

ضبط 500 ألف عبوة أدوات طبية في مخزن بالإسكندرية

أكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار عمل المخابز بصورة طبيعية، اليوم الجمعة، موضحا أن ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم التنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستثناء أصحاب الأنشطة الآتية "المخابز بجميع أنواعها بلدي وأفرنجي وسياحي، البقالة والسوبر ماركت خارج المولات، محلات الخضر والفاكهة"، بالعمل وعدم التقيد بالحظر، وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وعدم ارتفاع الأسعار بالأسواق.
السجون (1)

استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر مارس

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأن تعليق الزيارات في جميع السجون مستمر حتى آخر شهر مارس الجارى، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
جثة

تعرف على تفاصيل مقتل طالبة بمسكنها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل العثور على جثة طالبة في العقد الثاني من عمرها، داخل شقتها بمفردها، وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين إنها بدافع السرقة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من سيدة بالعثور على جثة ابنتها "طالبة، 13 عاما، مصابة بجروح متعددة، وسرقة (مبلغ مالي، هاتف محمول، خاتم وقرط ذهب خاصين بابنتها، تلفاز، بوتاجاز، إسطوانة غاز).
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