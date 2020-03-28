مباحث التموين تضبط 117 ألف قطعة مستلزمات طبية

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م

مستلزمات طبية - أرشيفية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لحماة المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت قوات الشرطة مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول العامرية محافظة الإسكندرية، وضبط مالكه بحوزته لحيازته 7310 قطع مستلزمات طبية: "كمامة، فرش طبي" مجهولة المصدر.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين تخزين مدير مخزن أدوية بدون ترخيص بدائرة قسم أول الرمل، كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "قفازات طبية – مطهرات – سرنجات "حقن" – كمامات – أربطة" بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها، وتحقيق أرباحا غير مشروعة، وأمكن ضبط المتهم

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين تخزين مدير مخزن أدوية بدون ترخيص بدائرة قسم أول الرمل، كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "قفازات طبية – مطهرات – سرنجات "حقن" – كمامات – أربطة" بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها، وتحقيق أرباحا غير مشروعة، وأمكن ضبط المتهم وبحوزته 790 ألف عبوة مستلزمات طبية.



وفي مركز الجامول محافظة كفر الشيخ، أمكن ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية؛ لحيازته 30800 قطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل "كحول إيثيلى ، معطر " مجهولة المصدر، و5200 لتر مواد خام مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.







