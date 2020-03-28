«شواطئ الإسكندرية خالية».. وفسخ العقد مصير المخالفين

تحرير:محمد مجلي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م

شواطئ الإسكندرية

قال اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الإدارة قامت بعمل حملات على الشواطئ لتنفيذ قرار اللواء محمد الشريف بغلقها نهائيا بعد التجمعات التي شهدتها الشواطئ أمس، مشيرا إلى أنه تم الدفع بحملات لتجول 61 شاطئًا بداية من أبو قير بشرق المحافظة إلى شاطئ أبو تلات بغرب المدينة، مؤكدا التزام جميع مستأجري الشواطئ بقرارات الغلق نهائيا وعدم السماح بدخول المواطنين للبحر، لافتًا أن فسخ التعاقد مصير المخالفين، بالإضافة إلى عدم السماح لهم بدخول المزاد مرة أخرى وتأجير الشواطئ مجددا.

وأضاف: أنه تم التنبيه على مستأجري الشواطئ بعدم السماح بدخول الجماهير لأنه في هذه الحالة سيفقد قيمة التأمين ولن يتمكن من تأجير الشاطئ مجددا، مضيفًا: تلاحظ وجود تجمعات على رصيف الكورنيش، وتم الاستعانة بالأقوال الأمنية لفض هذه التجمعات والتنبيه عليهم بعدم الاختلاط والعودة إلى منازلهم لمواجهة فيروس كورونا.وأصدر





وأضاف: أنه تم التنبيه على مستأجري الشواطئ بعدم السماح بدخول الجماهير لأنه في هذه الحالة سيفقد قيمة التأمين ولن يتمكن من تأجير الشاطئ مجددا، مضيفًا: تلاحظ وجود تجمعات على رصيف الكورنيش، وتم الاستعانة بالأقوال الأمنية لفض هذه التجمعات والتنبيه عليهم بعدم الاختلاط والعودة إلى منازلهم لمواجهة فيروس كورونا.



وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من أمس، عقب استغلال عددًا من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية.



يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين.



