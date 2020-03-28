الشرطة في أسبوع.. يد تطبق الحظر وأخرى تفرض الأمن

جهود متواصلة قدمتها وزارة الداخلية لمكافحة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد خلال الأسبوع الماضي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة
٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م
قوات الشرطة
لم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على تطبيق قراري الحظر والغلق الصادرين من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وامتدت إلى مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وتوجيه حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 74
خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 74 متهما.
عُثر بحوزة المتهمين على 4 قطع سلاح ناري و9 طلقات مختلفة الأعيرة، والقبض على 8 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت (200 جرام لنبات البانجو المخدر – 9470 جراما لمخدر الهيروين - 200 جرام حشيش) فضلا عن تنفيذ 3 آلاف و9856 حكما قضائيا متنوعا وضبط 538 قضية متنوعة أخرى.
الأمن العام
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" تم ضبط 392 قطعة سلاح عبارة عن (جرينوف- 42 بندقية آلية – 66 بندقية – 23 مسدسا – 260 فرد محلى الصنع – 972 طلقة مختلفة الأعيرة – 1194 قطعة سلاح أبيض)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (بندقية آلية – 3 فرد محلى – 9 طلقات مختلفة الأعيرة- 2 خزينة - أدوات وأجزاء التصنيع).
وشملت الجهود تنفيذ 362 ألفا و493 حكما قضائيَّا وذلك على النحو التالى: (1294 حكم جناية - 133019 حكم حبس - 177456 غرامة - 50724 مخالفة) فضلا عن الإيقاع بـ 16 تشكيلا عصابيا ضموا 52 متهما ارتكبوا 71 حادثا متنوعا.
ونجحت القوات في كشف غموض 39 حادثا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وضبط مرتكبيها بإجمالى 58 متهماً، وإعادة 13 سيارة مُبلغ بسرقتها وضبط 115 قضية أحداث.
مروريا تحررت 266621 مخالفة متنوعة أبرزها (39874 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 301 قيادة تحت تأثير مخدر ، 3478 موقفا عشوائيا).
الأمن الاقتصادي
تمكنت القوات من ضبط 7828 قضية تموينية متنوعة جاءت على النحو التالي: (78 قضية أسطوانات بوتاجاز، 17 قضية مواد بترولية، 7733 قضية سلع غذائية وتموينية - 57 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء).
وضبط 71323 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 50 مليون جنيه.
فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة أسفرت الجهود عن ضبط 1125 قضية (156 قضية ضرائب عامة، 51 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 37 قضية فى مجال الجمارك، 5 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 316 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي)، بقيمة مليار جنيه.
كما تم ضبط 695 قضية متنوعة من قبل ضباط شرطة النقل والمواصلات، و194 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية وضبط 558 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية.
مكافحة المخدرات
تمكنت الحملات خلال الأسبوع المنصرم من ضبط 605 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 636 متهما بحوزتهم 430 كجم حشيش، 120 كجم من نبات البانجو، 1 كيلو جرام أفيون، 9 كجم هيروين، 1.3 كجم كوكايين، 16 كجم من مخدر الإستروكس، 530 جراما من مخدر الفودو و144 ألفا و336 قرصا مخدرا.
أمن الموانئ
أمكن ضبط 12 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و91 قضية متنوعة من أبرزها (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب).