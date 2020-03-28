ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

تحرير:وكالات ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.

وأعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة 180 حالة في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد وتسعة ولايات أخرى من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا.كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر الماضي، عن تفشي