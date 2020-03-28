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الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ576 شخصا.. و6 وفيات جديدة

تحرير:التحرير ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة، إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح: أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية، و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.ولفت إلى وفاة 6
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اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

بسبب كورونا..25 ألف معدة لتطهير القرى في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها «25 ألف معدة»، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا أن المحافظة ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
السيسي (5)

السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي جهود مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم، وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين. وأضاف السيسي: «أن الحديث تناول دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين، حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين».
فيروس- كورونا (3)

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بكورونا في المنيا

توفى اليوم السبت، شخص كان محتجزا داخل إحدى المستشفيات بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، لإصابته بفيروس كورونا، والبالغ من العمر 62 عاما. وقال مسؤول بالصحة، إن المتوفى وصل للمستشفى قبل 3 أيام، يعاني من ضعف في التنفس شديد، وبإجراء الفحوصات تبين إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وتم غلق المستشفى والحجر الصحي له ولجميع فريق الأطباء والممرضين، لحين فحصهم أيضا، وتوفى المصاب صباح باكر.
عمال التراحيل (.1) (3)

منحة العمالة غير المنتظمة.. كل ما تريد معرفته بداية من الاشتراك للصرف

لا شك أن قرار حظر التجول، نتيجة ما يفرضه فيروس كورونا من قلق وخوف على الجميع، سيكون له تداعيات على فئات عديدة في المجتمع، لكن أكثر فئة ستتضرر من هذا القرار، هم العمالة غير المنتظمة، ممن يبحثون عن قوت يومهم، فمع قرار الحظر واجراءات الدولة ضد كورونا، لن يجدوا ما يعينهم على هذه الظروف العصيبة، وهذا ما دفع العديد من الأسر الغنية والمتوسطة لإطلاق مبادرات لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة بسلام، كما أطلقت الحكومة مبادرة أيضا لمساعدتهم على الحياة خلال فترة الحظر.
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فيروس- كورونا (12)

ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
فيروس- كورونا (7)

«بسبب كورونا».. عزل محافظة كاملة في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية عزل محافظة إربد بشكل تام عن بقية مناطق المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا. وأفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله: إن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا. كانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ495 شخصا.. و3 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 130 حالة، إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و 6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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