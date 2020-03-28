مع بدء الحظر..قوات الأمن تفرض سيطرتها على الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٤ م

قوات الأمن_أرشيفية

بدأت فترة حظر التجوال في شوارع الإسكندرية وسط التزامًا كبيرًا من المواطنين الذين التزموا منازلهم، على فترات كبيرة من مدار اليوم، في ظل تطبيق الحظر الكامل خاصة المحال التجارية ومحال المهن الحرفية بشرق وغرب المدينة، وواصلت سيارات مديرية أمن الإسكندرية، التنبيه عبر مكبرات الصوت على المواطنين بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنازل لعدم تعرض المخالفين للعقوبات التي نص عليها القانون، في إطار خطة الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت قوات الأمن الانتشار في الأماكن الرئيسية والداخلية لبدء فرض حظر التجوال، حيث تم وضع الأقوال الأمنية والحواجز مع التشديد بتطبيق الغرامات، بينما طافت سيارات قوات الأمن لمتابعة مدى تنفيذ الحظر في الشوارع المختلفة والتزام المواطنين.وأجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بشوارع المحافظة