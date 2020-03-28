مع بدء الحظر..قوات الأمن تفرض سيطرتها على الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٤ م
قوات الأمن_أرشيفية
بدأت فترة حظر التجوال في شوارع الإسكندرية وسط التزامًا كبيرًا من المواطنين الذين التزموا منازلهم، على فترات كبيرة من مدار اليوم، في ظل تطبيق الحظر الكامل خاصة المحال التجارية ومحال المهن الحرفية بشرق وغرب المدينة، وواصلت سيارات مديرية أمن الإسكندرية، التنبيه عبر مكبرات الصوت على المواطنين بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنازل لعدم تعرض المخالفين للعقوبات التي نص عليها القانون، في إطار خطة الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبدأت قوات الأمن الانتشار في الأماكن الرئيسية والداخلية لبدء فرض حظر التجوال، حيث تم وضع الأقوال الأمنية والحواجز مع التشديد بتطبيق الغرامات، بينما طافت سيارات قوات الأمن لمتابعة مدى تنفيذ الحظر في الشوارع المختلفة والتزام المواطنين.وأجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بشوارع المحافظة
وبدأت قوات الأمن الانتشار في الأماكن الرئيسية والداخلية لبدء فرض حظر التجوال، حيث تم وضع الأقوال الأمنية والحواجز مع التشديد بتطبيق الغرامات، بينما طافت سيارات قوات الأمن لمتابعة مدى تنفيذ الحظر في الشوارع المختلفة والتزام المواطنين.
وأجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية بشوارع المحافظة بالتزامن مع بدء فترة حظر التجوال، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظا على الجميع من الفيروس.
وتفقد محافظ الإسكندرية خلال جولته عددًا من الكردونات الأمنية، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتي تصل عقوبتها إلى السجن وغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.
وكان مواطنين التزموا بقرار منع دخول البحر وانتشروا على رصيف الكورنيش قبل بدء الحظر و تدخلت قوات الأمن لفض هذه التجمعات ومنعها.