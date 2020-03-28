الأزمات مستمرة.. برشلونة في مأزق بسبب تير شتيجن

تحرير:احمد سعيد ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤١ م

تير شتيجن

أكد تقرير صحفي إسباني، أن ارتفاع القيمة السوقية للألماني مارك تير شتيجن، حارس برشلونة، ستجبر النادي الكتالوني على تنفيذ مطالبه إذا أراد الحفاظ عليه بين صفوفه. إذ يسعى برشلونة لتمديد عقده لمدة موسمين جديدين، بحيث ينتهي في صيف 2024 بدلًا من 2022. وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن القيمة السوقية لتير شتيجن حاليًا تصل إلى 100 مليون يورو، بالتساوي مع السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد. ويأتي تير شتيجن في المركز الثالث من حيث القيمة السوقية بين لاعبي برشلونة، بعد ليونيل ميسي (140 مليون يورو)، وأنطوان جريزمان (120 مليون يورو).

وعلى مستوى العالم، هناك 9 لاعبين آخرين فقط، تفوق قيمتهم السوقية قيمة تير شتيجن، وهموهم الفرنسي كيليان مبابي (200 مليون يورو)، الإنجليزي رحيم سترلينج ونيمار (160 مليون يورو)، ساديو ماني، محمد صلاح، هاري كين وكيفين دي بروين (150 مليون يورو)، جادون سانشو (130 مليون يورو) وترينت ألكسندر أرنولد (110 ملايين