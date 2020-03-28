رياضة

الشيخ يكشف أسباب عدم تألقه مع الأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٢ م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفارق بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، وإيهاب جلال مدرب مصر المقاصة، جاء ذلك في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، قائلًا: "إيهاب جلال في مكان آخر مقارنة بأي مدرب مصري، وتعلمت منه الكثير خاصة تعامله مع اللاعبين". وواصل الشيخ حديثه، قائلًا: "بالنسبة لفايلر الجميع يرى عمله، وكيف يتطور الفريق تحت قيادته والنتائج مميزة في بطولة أفريقيا والدوري المحلي ونتمنى أن ننجح معه في الفوز بدوري الأبطال فهو مدرب كبير".
وأضاف لاعب الأهلي: "أتقبل انتقادات الجماهير وهذا حقهم، لكن لابد أن تكون الانتقادات بناءة، ولا تحمل إساءة، حصلت على الفرصة مع الأهلي لكن على فترات، حيث أشارك مباراة أو مباراتين ثم أجلس على مقاعد البدلاء، وهذا ليس عذرا لعدم تألقي مثل فترة لعبي في المقاصة، التي كنت أشارك فيها بإستمرار". وأوضح الشيخ، قائلًا:
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بسبب كورونا.. يوفنتوس يخفض رواتب لاعبيه

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الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز

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