خوفا من كورونا..إغلاق الكورنيش والشواطئ بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٥ م

اللواء شريف بشارة

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 172 لسنة 2020، اليوم السبت، الذي ينص على أن تغلق غلقًا تامًا وكليًا على مدار الـ24 ساعة جميع الشواطئ وأي كورنيش أو ممشى لنطاق المحافظة وتوابعها، وتشمل كورنيش منطقة نمرة 6، وكورنيش طريق الثلاجات، وأي ممشى أخر بنطاق المحافظة، سواء عام أو خاص وما يماثلها من مناطق التجمعات، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يخالف القرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفض أي شكل من أشكال التجمعات أيًا كان نوعه أو موقعه .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وتفعيلا لقرارات الحظر والإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد.كان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعلية، قد أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمنع انتشار الفيروس