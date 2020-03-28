كيف كافحت الداخلية انتشار فيروس «كورونا» في أسبوع؟

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م

حملة أمنية

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة الوزارة لمكافحة تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، خاصة جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة"، وذلك بالإضافة إلى خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وأسفرت الجهود عن ضبط 498 قضية في مجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع بأكثر من السعر المقرر بلغ حجم المضبوطات فيها 30,589 طن، 418,936 عبوة، 2,247757 قطعة، و16,361 لتر مستلزمات طبية. كما تم ضبط 1140 قضية في مجال حجب وغش السلع الاستراتيجية والبيع بأكثر من السعر المقرر، وبلغ حجم المضبوطات فيها 867,357