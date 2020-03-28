كيف كافحت الداخلية انتشار فيروس «كورونا» في أسبوع؟
٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م
حملة أمنية
أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة الوزارة لمكافحة تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، خاصة جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة"، وذلك بالإضافة إلى خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
وأسفرت الجهود عن ضبط 498 قضية في مجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع بأكثر من السعر المقرر بلغ حجم المضبوطات فيها 30,589 طن، 418,936 عبوة، 2,247757 قطعة، و16,361 لتر مستلزمات طبية.
كما تم ضبط 1140 قضية في مجال حجب وغش السلع الاستراتيجية والبيع بأكثر من السعر المقرر، وبلغ حجم المضبوطات فيها 867,357
وأسفرت الجهود عن ضبط 498 قضية في مجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع بأكثر من السعر المقرر بلغ حجم المضبوطات فيها 30,589 طن، 418,936 عبوة، 2,247757 قطعة، و16,361 لتر مستلزمات طبية.
كما تم ضبط 1140 قضية في مجال حجب وغش السلع الاستراتيجية والبيع بأكثر من السعر المقرر، وبلغ حجم المضبوطات فيها 867,357 طن، 1,123,211 عبوة، 98,975 قطعة و11,394 لتر سلع مختلفة.
وشملت الجهود ضبط 5294 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 3670 مركزا تعليميا مخالفا وغلق 7004 محلات مخالفة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.