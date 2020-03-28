أغلقوا الشواطئ فتوجه السكندريون لحدائق المنتزه.. وقرار عاجل

تحرير:محمد مجلي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٥ م

الشواطئ

لا يزال إصرار المواطنين في محافظة الإسكندرية على الترفيه عن أنفسهم والخروج وعدم التزام منازلهم قبل بدء حظر التجوال، التى تنطلق يوميا في تمام السابعة مساء، فبعد قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بغلق الشواطىء أمام المواطنين، توجهت أعدادًا كبيرة اليوم السبت إلى حدائق المنتزه، وتجمعات تتنافى مع رفض التجمعات اليومية ومنع الاختلاط وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قضى المواطنين يومهم بين الحدائق والمتنزهات والحشائش الخضراء.

وانتشرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تكشف وجود زحامًا أمام بوابات المنتزه بالإسكندرية، وتكشف أيضًا مدى رفض السكندرييون الاستسلام لدعوات المكوث في المنزل، والعمل على كسر التعليمات وقضاء أوقات مبهجة بعيدا عن أجواء الاهتمام بفيروس كورونا. وقوبل هذا الاقبال الشديد من جانب المواطنين