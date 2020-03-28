منحة العمالة غير المنتظمة.. كل ما تريد معرفته بداية من الاشتراك للصرف

لا شك أن قرار حظر التجول، نتيجة ما يفرضه فيروس كورونا من قلق وخوف على الجميع، سيكون له تداعيات على فئات عديدة في المجتمع، لكن أكثر فئة ستتضرر من هذا القرار، هم العمالة غير المنتظمة، ممن يبحثون عن قوت يومهم، فمع قرار الحظر واجراءات الدولة ضد كورونا، لن يجدوا ما يعينهم على هذه الظروف العصيبة، وهذا ما دفع العديد من الأسر الغنية والمتوسطة لإطلاق مبادرات لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة بسلام، كما أطلقت الحكومة مبادرة أيضا لمساعدتهم على الحياة خلال فترة الحظر.
وتقدم وزارة القوى العاملة منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، في إطار خطة الدولة لحمايتهم من الضرر الواقع عليهم نتيجة الاجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وخصصت رابطا إلكترونيا لتسجيل العمالة غير المنتظمة من خلاله.
خطوات التسجيل
1- الدخول إلى الموقع
وتقدم وزارة القوى العاملة منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، في إطار خطة الدولة لحمايتهم من الضرر الواقع عليهم نتيجة الاجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وخصصت رابطا إلكترونيا لتسجيل العمالة غير المنتظمة من خلاله.
خطوات التسجيل
1- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الرابط التالى: (www.manpower.gov.eg).
2- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة (هنا رابط مباشر).
3- اختيار اضغط هنا للتسجيل.
4- بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.
بيانات الاستمارة
1- الاسم رباعي.
2- الرقم القومي.
3- رقم الهاتف.
4- نشاط العمل.
5- الموقف من التأمين.
6- موقف العمل الحالي.
7- بيانات الشكوى أو الطلب.
الفئات المستفيدة
1- العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
2- ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة (من وإلى العمل).
3- الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية".
4- العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".
5- من ليس لديهم أي مورد آخر للدعم.
6- أي عامل غير مؤمن عليه (من سن 18 عاما وحتى 64 سنة).
وخصصت وزارة القوى العاملة، رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتساب.