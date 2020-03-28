منحة العمالة غير المنتظمة.. كل ما تريد معرفته بداية من الاشتراك للصرف

تحرير:هالة صقر ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٨ م

عمال التراحيل

لا شك أن قرار حظر التجول، نتيجة ما يفرضه فيروس كورونا من قلق وخوف على الجميع، سيكون له تداعيات على فئات عديدة في المجتمع، لكن أكثر فئة ستتضرر من هذا القرار، هم العمالة غير المنتظمة، ممن يبحثون عن قوت يومهم، فمع قرار الحظر واجراءات الدولة ضد كورونا، لن يجدوا ما يعينهم على هذه الظروف العصيبة، وهذا ما دفع العديد من الأسر الغنية والمتوسطة لإطلاق مبادرات لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة بسلام، كما أطلقت الحكومة مبادرة أيضا لمساعدتهم على الحياة خلال فترة الحظر.

وتقدم وزارة القوى العاملة منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، في إطار خطة الدولة لحمايتهم من الضرر الواقع عليهم نتيجة الاجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وخصصت رابطا إلكترونيا لتسجيل العمالة غير المنتظمة من خلاله. خطوات التسجيل 1- الدخول إلى الموقع