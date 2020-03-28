بسبب كورونا.. يوفنتوس يخفض رواتب لاعبيه

تحرير:علي الزيني ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ م

يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن توصله لاتفاق مع المدرب ماوريسيو ساري، ولاعبي الفريق الأول حول تخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وقال النادي الإيطالي، في بيان نشره مساء اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام الحالي، واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.

وأضاف أن الآثار المالية للاتفاق ستبلغ حوالي 90 مليون يورو وستظهر نتائجه في حسابات السنة المالية 2019-2020، مؤكدًا أنه في حالة استئناف الموسم سيتفاوض النادي وديا مع اللاعبين والمدير الفني على زيادة التعويضات المشروطة. واختتم النادي بيانه، قائلا: "يوفنتوس يود أن يشكر اللاعبين والمدرب على التزامهم في