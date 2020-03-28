رياضة

بسبب كورونا.. يوفنتوس يخفض رواتب لاعبيه

تحرير:علي الزيني ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ م
يوفنتوس
يوفنتوس
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن توصله لاتفاق مع المدرب ماوريسيو ساري، ولاعبي الفريق الأول حول تخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وقال النادي الإيطالي، في بيان نشره مساء اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام الحالي، واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.
وأضاف أن الآثار المالية للاتفاق ستبلغ حوالي 90 مليون يورو وستظهر نتائجه في حسابات السنة المالية 2019-2020، مؤكدًا أنه في حالة استئناف الموسم سيتفاوض النادي وديا مع اللاعبين والمدير الفني على زيادة التعويضات المشروطة. واختتم النادي بيانه، قائلا: "يوفنتوس يود أن يشكر اللاعبين والمدرب على التزامهم في
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أحمد-الشيخ

الشيخ يكشف أسباب عدم تألقه مع الأهلي

كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفارق بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، وإيهاب جلال مدرب مصر المقاصة، جاء ذلك في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، قائلًا: "إيهاب جلال في مكان آخر مقارنة بأي مدرب مصري، وتعلمت منه الكثير خاصة تعامله مع اللاعبين". وواصل الشيخ حديثه، قائلًا: "بالنسبة لفايلر الجميع يرى عمله، وكيف يتطور الفريق تحت قيادته والنتائج مميزة في بطولة أفريقيا والدوري المحلي ونتمنى أن ننجح معه في الفوز بدوري الأبطال فهو مدرب كبير".
وائل جمعة

وائل جمعة: كفى مزايدات فارغة على حساب الأهلي

رد وائل جمعة لاعب فريق الأهلي السابق، على ما وصفه بالهجوم الكبير الذي يتعرض له ناديه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "صباح الخير.. الفترة الأخيرة هجوم كبير على الأهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفترض أنهم محايدين، ولكنهم يرون بعين واحدة فقط"، وواصل: "بالنسبة للاعبين، يجب على كل منهم أن يتذكر كيف كان قبل الأهلي وألا ينس ما أضافه الأهلي له، كفى مزايدات فارغة وتصفية حسابات على حساب الأهلي بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده، ولا بد من التعامل بمعيار واحد ونعرف أن لاعبي الكرة لهم فترة زمنية وغير مخلدين".
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لاعب الإسماعيلي يعلن نتيجة تحاليل «كورونا»

أعلن محمد مجدي لاعب نادي الإسماعيلي، عن سلبية التحاليل الخاصة التي أجراها لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أقام على أثرها داخل الحجر الصحي.
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لاعب الإسماعيلي يعلن نتيجة تحاليل «كورونا»

أعلن محمد مجدي لاعب نادي الإسماعيلي، عن سلبية التحاليل الخاصة التي أجراها لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أقام على أثرها داخل الحجر الصحي.
الدوري الإسباني (1)

ماركا تكشف ثلاثة سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني

طرحت رابطة الليجا عدة سيناريوهات لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد توقفها نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا، حيث تعمل الرابطة، واتحاد كرة القدم الإسباني خلال هذا المرحلة، على الوصول للسيناريو الأنسب الذي يخفف من حدة الأضرار التي خلفها الفيروس.? وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت. لذلك تم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليجا، كالتالي:
محمد صلاح

الأولمبياد تبعد محمد صلاح عن ليفربول

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، قد يغيب لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو، على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ووفقا لرغبة محمد صلاح في المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية فأن مشاركته في كلا البطولتين قد تجعله يغيب مدة طويلة من موسم 2020-2012 عن فريق ليفربول.
يورجن كلوب

كلوب يكشف عن الفيديو الذي تسبب في بكائه

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن الحديث عن عودة كرة القدم ليس أهم شيء في الوقت الحالي، جاء ذلك في حوار مع الموقع الرسمي لناديه، قائلًا:"أعتقد أن الجميع يعرف، كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، الأمر واضح للجميع، لكن الطريقة الوحيدة لكي تعود كرة القدم في أقرب وقت، هو الالتزام الكامل، وشيئا فشيء سنستعيد حياتنا". وواصل كلوب، قائلًا: "بكيت حينما تلقيت مقطع فيديو لعاملين في إحدى المستشفيات وهم يغنوا نشيد "لن تسير وحدك أبدا"، إنه أمر استثنائي، فهؤلاء الناس لا يعملون فقط، ولكن لديهم روح طيبة أيضا".
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