رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بكورونا في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ م

توفى اليوم السبت، شخص كان محتجزا داخل إحدى المستشفيات بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، لإصابته بفيروس كورونا، والبالغ من العمر 62 عاما. وقال مسؤول بالصحة، إن المتوفى وصل للمستشفى قبل 3 أيام، يعاني من ضعف في التنفس شديد، وبإجراء الفحوصات تبين إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وتم غلق المستشفى والحجر الصحي له ولجميع فريق الأطباء والممرضين، لحين فحصهم أيضا، وتوفى المصاب صباح باكر.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، بدأت أمس في إجراءات العزل المنزلي التام لأهالي قريتين في مركز بني مزار، وذلك ضمن خطة الوزارة الوقائية لعزل أية مناطق يشتبه في وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بداخلها.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا