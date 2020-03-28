رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بكورونا في المنيا
تحرير:محمد الزهراوي
٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ م
كورونا_أرشيفية
توفى اليوم السبت، شخص كان محتجزا داخل إحدى المستشفيات بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، لإصابته بفيروس كورونا، والبالغ من العمر 62 عاما.
وقال مسؤول بالصحة، إن المتوفى وصل للمستشفى قبل 3 أيام، يعاني من ضعف في التنفس شديد، وبإجراء الفحوصات تبين إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وتم غلق المستشفى والحجر الصحي له ولجميع فريق الأطباء والممرضين، لحين فحصهم أيضا، وتوفى المصاب صباح باكر.
يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، بدأت أمس في إجراءات العزل المنزلي التام لأهالي قريتين في مركز بني مزار، وذلك ضمن خطة الوزارة الوقائية لعزل أية مناطق يشتبه في وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بداخلها.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا
يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، بدأت أمس في إجراءات العزل المنزلي التام لأهالي قريتين في مركز بني مزار، وذلك ضمن خطة الوزارة الوقائية لعزل أية مناطق يشتبه في وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بداخلها.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة.
وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.(التفاصيل)