جريمة

النيابة: الحبس وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ م
النيابة العامة
النيابة العامة
أصدرت النيابة العامة بيانا صحفيا إلحاقاً لبيانها السابق حول تصدِّيها للأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول فيروس كورونا المُستَجَد، فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالا لنصوص مواد قانون العقوبات؛ ونوهت في البيان بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.
وتأتي العقوبة إعمالا لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالا لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه. وأوضحت النيابة، أنه إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام
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في رابع أيام الحظر.. تواجد أمني مكثف بشوارع الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، حالة من الانضباط والتكثيف الأمني بجميع الشوارع الرئيسية، في رابع أيام حظر التجوال، إذ تم إعداد عددًا كبيرًا من الكمائن في مختلف أنحاء المحافظة للتأكد من هوية العابرين واستثتاء بعض الحالات الخاصة بالعاملين في القطاع الطبي والصحفيين بناءًا على قرار رئيس الوزراء، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، رؤوساء الوحدات بمتابعة الحالة الأمنية كلًا منهم في دائرة القسم الخاص به، أن تجوب دوريات الشرطة في شوارع المحافظة وضواحيها لتطبيق قرار الحظر.
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بينهم 8 أطفال.. إصابة 18 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على مركز ملوي جنوبي المنيا، مساء اليوم السبت، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 18 شخصًا من بينهم 8 أطفال، تم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام والمنيا الجامعي. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 18 مصابا إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.
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كيف كافحت الداخلية انتشار فيروس «كورونا» في أسبوع؟

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة الوزارة لمكافحة تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، خاصة جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة"، وذلك بالإضافة إلى خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
قوات-الشرطة

الشرطة في أسبوع.. يد تطبق الحظر وأخرى تفرض الأمن

لم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على تطبيق قراري الحظر والغلق الصادرين من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وامتدت إلى مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وتوجيه حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مفاجأة.. المتهم الرئيسي في حادث «الإقليمي» هارب

كشفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، مفاجأة في حادث دهس "تريلا" لـ14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي بنطاق مركز الصف جنوب المحافظة، مساء الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 14 آخرين، وقالت المصادر إن المتهم المضبوط ليس قائد التريلا بل مساعده "التباع"، وأن مأموريات من مباحث الصف نشرت أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها بعد تحديد هويته وتتبع خط سير هروبه بعد وقوع الحادث، ولفتت المصادر إلى أنه تم إيفاد عدة مأموريات لسرعة ضبط المتهم.
مخدر-الحشيش (2)

ضبط سيدة بحوزتها 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش بالإسكندرية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة قوية لتجار المخدرات، حيث تم ضبط سيدة وشريكها عاطل بتهمة الاشتراك في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، حيث تم ضبط المتهمين بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش وسلاح ناري، بقصد الاتجار. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام سيدة وعاطل بالاتجار في المخدرات، واعتزام توزيع كمية كبيرة على عملائهما، وتبين أن المتهم العاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا.
حادث- تصادم- بور-سعيد (2)

«أول حادث بعد الحظر».. إصابة 3 أشخاص في أسيوط

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام مول الجامعة، تقاطع يسري راغب في أسيوط، وتم نقلهم لمستشفى القصر العيني بأسيوط. وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الحادث وقع في أول ساعة بعد الحظر، لافتًا إلى أن الأسباب الأولية للحادث جاءت نتيجة السرعة الزائدة، والسير عكس الاتجاه ولحاق أخر ساعة في الحظر. تم تحرير محضرًا بالوقعة، خطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

بسبب خلافات الجيرة.. مصرع ربة منزل وإصابة أخرين في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيب اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مدير المباحث الجنائبية يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، بنشوب مشاجره بين عائلتين بقرية فاو غرب بدشنا ووقوع قتيل و مصابين.
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