النيابة: الحبس وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ م

النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة بيانا صحفيا إلحاقاً لبيانها السابق حول تصدِّيها للأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول فيروس كورونا المُستَجَد، فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالا لنصوص مواد قانون العقوبات؛ ونوهت في البيان بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.

وتأتي العقوبة إعمالا لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالا لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه. وأوضحت النيابة، أنه إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام