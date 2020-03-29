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غادة عبد الرازق تنشر برومو مسلسل «سلطانة المعز»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، البرومو التشويقي لمسلسل «سلطانة المعز» على حسابها عبر تويتر، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، إذ علقت على البرومو قائله: «مسلسل سلطانة المعز، رمضان 2020 إن شاء الله». أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة النهار.
ويشارك غادة عبد الرازاق في بطولة «سلطانة المعز»، كلا من: «حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم»، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير. وقبلت غادة عبد الرازق دعوة الفنان أحمد السقا، في تحدي الخير، وتكفلت بـ100 أسرة لمساعدتهم خلال فترة الحجر المنزلي
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس ينعى جورج سيدهم: فقيد مصر والفن

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الفنان جورج سيدهم الذي توفي، أمس الجمعة، ووصف البابا، الفنان الراحل، في بيان نعيه، اليوم السبت، بأنه فقيد مصر والفن، قائلا: "رحل بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي، وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه".
جولدن-جلوب

الكورونا والسينما: تغيير قواعد «جولدن جلوب 2021»

احتفى عام 2020، بحفل أوسكار غير مسبوق، فلمعت فيه بعض من الأفلام الرائعة، كما أن جوائز الجولدن جلوب، كانت من نصيب عدد من النجوم اللامعين، فحصل خواكين فينيكس على جائزة الجولدن جلوب، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم"الجوكر"، وعند ذكر الأفلام التي حصلت على جوائز عالمية، لا نستطيع أن ننسى الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite"، الذي كان له نصيب الأسد من الجوائز، حيث حصل أيضا على الجولدن جلوب، لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ومع الكورونا توجد تغييرات متعددة بنظام الجائزة، وذلك نقلا عن موقع "Variety".
اشرف-ذكي-عزاء-الراحل-سعيد-عبد-الغني‎ (9)

نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم تقام الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرُا. وأضاف زكي في تصريحاته إلى «التحرير»، أن العزاء يقام في كنيسة العذراء بمدينة نصر، ويقتصر على المقربين فقط. وتوفى مساء اليوم الجمعة، الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم.
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جورج سيدهم1

«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
أحمد-الفيشاوي

أحمد الفيشاوي في تحدي الملل: «بتخانق مع كورونا في البيت»

تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين. في محاولة منه لكسر روتين الملل نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو على صفحته عبر إنستجرام وهو يلعب "بوكسينج" في منزله، وعلق قائلا: "وأنا بتخانق مع كورونا في البيت".
احمد-صلاح-حسني

أحمد صلاح حسني عن كورونا: ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده

في رسالة طمأنينة عبر الفنان أحمد صلاح حسني، عن ثقته في انتهاء أزمة فيروس كورونا، إذ كتب «حسني» عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عندي ثقه إننا هنخش رمضان على خير لو التزمنا ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده». ويواصل «حسني» تصوير دوره في مسلسل «الفتوة» المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وتأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.
رامي -جمال

رامي جمال يتحدى كورونا بتبرعات للمرضى وهدايا للأطباء والممرضين

أعلن المطرب رامي جمال عن تبرعه بالمواد الطبية والغذائية لمستشفيات العزل بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، كما وعد بتقديم هدايا لكل الأطباء والممرضين المشاركين في حملة القضاء على فيروس كورونا.
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