غادة عبد الرازق تنشر برومو مسلسل «سلطانة المعز»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ ص

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، البرومو التشويقي لمسلسل «سلطانة المعز» على حسابها عبر تويتر، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، إذ علقت على البرومو قائله: «مسلسل سلطانة المعز، رمضان 2020 إن شاء الله». أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة النهار.

ويشارك غادة عبد الرازاق في بطولة «سلطانة المعز»، كلا من: «حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم»، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير. وقبلت غادة عبد الرازق دعوة الفنان أحمد السقا، في تحدي الخير، وتكفلت بـ100 أسرة لمساعدتهم خلال فترة الحجر المنزلي