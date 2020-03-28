جريمة

بينهم 8 أطفال.. إصابة 18 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا

تحرير:التحرير ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ م
انقلاب سيارة_أرشيفية
انقلاب سيارة_أرشيفية
شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على مركز ملوي جنوبي المنيا، مساء اليوم السبت، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 18 شخصًا من بينهم 8 أطفال، تم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام والمنيا الجامعي. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 18 مصابا إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.
على الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين من المعاينة الأولية إصابة كلا من : «هاجر ربيع خلف، 11 عاما، ومصطفى معتمد عبد الفتاح، 16 عاما، وشريف إبراهيم محمد، 17 عاما، ومصطفى أحمد صابر،  18 عاما، وزينب ربيع أحمد، 16 عاما، وعمر مختار أمين، 14 عاما، ومحمد جمعه محمد أمين، 20 عاما».كما أصيب كلا من: «عمر حسين
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قوات-الداخلية (3)

في رابع أيام الحظر.. تواجد أمني مكثف بشوارع الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، حالة من الانضباط والتكثيف الأمني بجميع الشوارع الرئيسية، في رابع أيام حظر التجوال، إذ تم إعداد عددًا كبيرًا من الكمائن في مختلف أنحاء المحافظة للتأكد من هوية العابرين واستثتاء بعض الحالات الخاصة بالعاملين في القطاع الطبي والصحفيين بناءًا على قرار رئيس الوزراء، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، رؤوساء الوحدات بمتابعة الحالة الأمنية كلًا منهم في دائرة القسم الخاص به، أن تجوب دوريات الشرطة في شوارع المحافظة وضواحيها لتطبيق قرار الحظر.
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النيابة: الحبس وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات

أصدرت النيابة العامة بيانا صحفيا إلحاقاً لبيانها السابق حول تصدِّيها للأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول فيروس كورونا المُستَجَد، فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالا لنصوص مواد قانون العقوبات؛ ونوهت في البيان بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.
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كيف كافحت الداخلية انتشار فيروس «كورونا» في أسبوع؟

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة الوزارة لمكافحة تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، خاصة جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "التموين والتجارة، شرطة الكهرباء، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث الأموال العامة"، وذلك بالإضافة إلى خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
قوات-الشرطة

الشرطة في أسبوع.. يد تطبق الحظر وأخرى تفرض الأمن

لم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على تطبيق قراري الحظر والغلق الصادرين من مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وامتدت إلى مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وتوجيه حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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«أول حادث بعد الحظر».. إصابة 3 أشخاص في أسيوط

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام مول الجامعة، تقاطع يسري راغب في أسيوط، وتم نقلهم لمستشفى القصر العيني بأسيوط. وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الحادث وقع في أول ساعة بعد الحظر، لافتًا إلى أن الأسباب الأولية للحادث جاءت نتيجة السرعة الزائدة، والسير عكس الاتجاه ولحاق أخر ساعة في الحظر. تم تحرير محضرًا بالوقعة، خطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

شهد طريق «أسيوط – الخارجة»، بمنطقة الكيلو 90 شمال مدينة الخارجة بالوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، حاث انقلاب سيارة أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفل. البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بالقرب من منطقة النقب بطريق «الخارجة – أسيوط».
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مصرع شخص وإصابة 15 أخرين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعة، بينما أصيب 15 أخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة، ومعرفة السبب وانتداب الطب الشرعي لتصريح دفن المتوفي. كان اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإنقلاب سيارة نقل الفيوم، تحمل رقم «6547 ف ه ج»، أمام محطة كهرباء الشباب بمنطقة الدواويس بمدينة القصاصين.
حادث-تصادم

مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في حادث تصادم بقنا

شهد طريق قرية أولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، نتج عنه مصرع 3 شباب، بينما أصيب رابع. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بمصرع كلًا من: «محمود عبده عبدالمبدي،20 عامًا، وعبدالله محمود، 20 عامًا، والأمير خالد، 18 عامًا»، بينما أصيب «محمد عبدالله»، 20 عامًا، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية أولاد نجم.
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