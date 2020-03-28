بينهم 8 أطفال.. إصابة 18 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا

تحرير:التحرير ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ م

انقلاب سيارة_أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على مركز ملوي جنوبي المنيا، مساء اليوم السبت، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 18 شخصًا من بينهم 8 أطفال، تم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام والمنيا الجامعي. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 18 مصابا إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.

على الفور انتقلت قوات الأمن، وتبين من المعاينة الأولية إصابة كلا من : «هاجر ربيع خلف، 11 عاما، ومصطفى معتمد عبد الفتاح، 16 عاما، وشريف إبراهيم محمد، 17 عاما، ومصطفى أحمد صابر، 18 عاما، وزينب ربيع أحمد، 16 عاما، وعمر مختار أمين، 14 عاما، ومحمد جمعه محمد أمين، 20 عاما».كما أصيب كلا من: «عمر حسين