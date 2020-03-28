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الصحة العالمية:2650 مصابا و49 وفاة بكورنا في إفريقيا

تحرير:رويترز ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م
كورونا
كورونا
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن فيروس كورونا امتد إلى عشرات الدول في إفريقيا حيث بلغت حالات الإصابة 2650 حالة والوفيات 49، مضيفًا: «أن المنظمة مستعدة لدعم كل الدول في مكافحة الفيروس»، قائلا: «إن على الدول التي تعاني أنظمتها الصحية من الضعف العمل بقوة لاحتواء انتشار المرض بين الحالات الأولية ومنع تفشيه في المجتمع»، وفقا لرويترز. وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص.
وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، أن فرض العزل الصحي ليس كافيًا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى، ومن يحملون الفيروس،
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أنجيلا-ميركل

ألمانيا عن «لقاح كورونا والطبيب التونسي»: معلومات خاطئة

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها على "تويتر"، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات "خاطئة"، مضيفة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة الألمانية كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
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وزير بريطاني في الحجر الصحي: يعاني أعراض «كورونا»

أعلن وزير الدولة لشؤون اسكتلندا أليستر جاك، اليوم السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي، قائلا إنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي لأنه يعاني من أعراض فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19). وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن، أمس الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، منوها إلى أنه سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بعد بعد أن فرض عليه حجر صحي. وكذلك اعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن لديه أن أعراض متوسطة من مرض كورونا وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.
ماكرون

الجيش الفرنسي ينقل مصابين بـ«كورونا» إلى ألمانيا

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة، أنه جرى وضع أول مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا. وسبق أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة. وسجلت فرنسا 32 ألفا و964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عاما بأكثر من 37% في الأوقات العادية.
كورونا 7

إسبانيا تستدعي الجيش للمساعدة في نقل وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في الصحيفة الرسمية للبلاد، اليوم السبت، استدعاء الجيش لتقديم العون في نقل جثث وفيات عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه سيتم الاستعانة بالقوات المسلحة في عمليات الدفن نظرا للعدد الكبير من الوفيات، ولنقص مراكز دفن الموتى بسبب حالة الطوارئ، وتأتي هذه الخطوة من جانب إسبانيا في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها إيطاليا، وهما الدولتان الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أوروبا. وكانت السلطات الإسبانية استخدمت مؤخرا صالة التزلج على الجليد في مدريد كمخزن للجثث وذلك نظرا للأعداد الكبيرة للوفيات.
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ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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الصحة العالمية: العالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحة كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهتنوم جيلريسوس، أن فيروس كورونا المستجد خطير جدا والعالم أضاع نافذة الفرص الأولى لمكافحته بنجاح، لكن هذا الأمر لا يزال ممكنا. وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الأربعاء: "الوقت المناسب للتحرك كان منذ شهرين، عندما أهدرنا نافذة الفرص الأولى، لكن الآن لدينا نافذة الفرص الثانية، التي من الضروري ألا نضيعها لإخماد ومكافحة الفيروس"،وفقا لروسيا اليوم.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الأحد الماضي، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.
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