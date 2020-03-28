الصحة العالمية:2650 مصابا و49 وفاة بكورنا في إفريقيا

تحرير:رويترز ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م

كورونا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن فيروس كورونا امتد إلى عشرات الدول في إفريقيا حيث بلغت حالات الإصابة 2650 حالة والوفيات 49، مضيفًا: «أن المنظمة مستعدة لدعم كل الدول في مكافحة الفيروس»، قائلا: «إن على الدول التي تعاني أنظمتها الصحية من الضعف العمل بقوة لاحتواء انتشار المرض بين الحالات الأولية ومنع تفشيه في المجتمع»، وفقا لرويترز. وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص.

وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، أن فرض العزل الصحي ليس كافيًا لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى، ومن يحملون الفيروس،