في رابع أيام الحظر.. تواجد أمني مكثف بشوارع الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ م

قوات الأمن _أرشيفية

تشهد محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، حالة من الانضباط والتكثيف الأمني بجميع الشوارع الرئيسية، في رابع أيام حظر التجوال، إذ تم إعداد عددًا كبيرًا من الكمائن في مختلف أنحاء المحافظة للتأكد من هوية العابرين واستثتاء بعض الحالات الخاصة بالعاملين في القطاع الطبي والصحفيين بناءًا على قرار رئيس الوزراء، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، رؤوساء الوحدات بمتابعة الحالة الأمنية كلًا منهم في دائرة القسم الخاص به، أن تجوب دوريات الشرطة في شوارع المحافظة وضواحيها لتطبيق قرار الحظر.

وشهدت شوارع المحافظة حالة من السكون والسكوت بعد إختفاء المارة والسيارات منذ بداية الساعة السابعة مساءً ولم يتواجد أي شخص في الشارع سوا قوات الشرطة. كما شهد ميدان الممر بوسط المدينة تواجدًا أمنيًا مكثفًا تحت إشراف اللواء طاهر سليم مأمور مركز شرطة ثان، والمقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث دائرة قسم شرطة ثان