في رابع أيام الحظر.. تواجد أمني مكثف بشوارع الإسماعيلية
تحرير:محمد مصباح
٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ م
قوات الأمن _أرشيفية
تشهد محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، حالة من الانضباط والتكثيف الأمني بجميع الشوارع الرئيسية، في رابع أيام حظر التجوال، إذ تم إعداد عددًا كبيرًا من الكمائن في مختلف أنحاء المحافظة للتأكد من هوية العابرين واستثتاء بعض الحالات الخاصة بالعاملين في القطاع الطبي والصحفيين بناءًا على قرار رئيس الوزراء، إذ كلف اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، رؤوساء الوحدات بمتابعة الحالة الأمنية كلًا منهم في دائرة القسم الخاص به، أن تجوب دوريات الشرطة في شوارع المحافظة وضواحيها لتطبيق قرار الحظر.
وشهدت شوارع المحافظة حالة من السكون والسكوت بعد إختفاء المارة والسيارات منذ بداية الساعة السابعة مساءً ولم يتواجد أي شخص في الشارع سوا قوات الشرطة.
كما شهد ميدان الممر بوسط المدينة تواجدًا أمنيًا مكثفًا تحت إشراف اللواء طاهر سليم مأمور مركز شرطة ثان، والمقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث دائرة قسم شرطة ثان
وشهدت شوارع المحافظة حالة من السكون والسكوت بعد إختفاء المارة والسيارات منذ بداية الساعة السابعة مساءً ولم يتواجد أي شخص في الشارع سوا قوات الشرطة.
كما شهد ميدان الممر بوسط المدينة تواجدًا أمنيًا مكثفًا تحت إشراف اللواء طاهر سليم مأمور مركز شرطة ثان، والمقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث دائرة قسم شرطة ثان ومعاونيه، وتم إعداد عدة كمائن للتأكد من هوية بعض الأشخاص العابرين لتلك المنطقة.
فيما شهدت منطقة أبوعطوة وتوابعها دوريات أمنية مكثفة برئاسة العميد محمد خالد ماأمور مركز شرطة الإسماعيلية، والمقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، ومعاونية النقباء محمد جبر وحسن رضوان ومصطفى جميل، وتم خلالها متابعة التأكيد من إغلاق المحلات المخالفة لقرار رئيس الوزراء.
بينما شهدت منطقة الشيخ زايد تواجدًا أمنيًا مكثفًا لقوات الشرطة في عدة أكمنه، برئاسة المقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم شرطة ثالث ومعاونيه، وكذلك منطقة المحطة الجديدة، تحت إشراف المقدم هاني عبد الهادي رئيس مباحث شرطة أول لمتابعة تنفيذ القرار.