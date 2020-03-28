سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بسبب كورونا..25 ألف معدة لتطهير القرى في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها «25 ألف معدة»، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا أن المحافظة ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الشريف: أن تلك المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، لاسيما في تلك الظروف التي تخوض فيه الدولة حربها ضد فيروس كورونا.وأشار أن المبادرات عادة يصدرها سكان الحضر والمدن لكن في هذه المرة سيكون لأهالي القرى والنجوع دورًا وطنيًا أصيلًا ليس
اقرأ المزيد
السيسي (5)

السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي جهود مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم، وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين. وأضاف السيسي: «أن الحديث تناول دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين، حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين».
فيروس- كورونا (3)

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بكورونا في المنيا

توفى اليوم السبت، شخص كان محتجزا داخل إحدى المستشفيات بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، لإصابته بفيروس كورونا، والبالغ من العمر 62 عاما. وقال مسؤول بالصحة، إن المتوفى وصل للمستشفى قبل 3 أيام، يعاني من ضعف في التنفس شديد، وبإجراء الفحوصات تبين إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وتم غلق المستشفى والحجر الصحي له ولجميع فريق الأطباء والممرضين، لحين فحصهم أيضا، وتوفى المصاب صباح باكر.
عمال التراحيل (.1) (3)

منحة العمالة غير المنتظمة.. كل ما تريد معرفته بداية من الاشتراك للصرف

لا شك أن قرار حظر التجول، نتيجة ما يفرضه فيروس كورونا من قلق وخوف على الجميع، سيكون له تداعيات على فئات عديدة في المجتمع، لكن أكثر فئة ستتضرر من هذا القرار، هم العمالة غير المنتظمة، ممن يبحثون عن قوت يومهم، فمع قرار الحظر واجراءات الدولة ضد كورونا، لن يجدوا ما يعينهم على هذه الظروف العصيبة، وهذا ما دفع العديد من الأسر الغنية والمتوسطة لإطلاق مبادرات لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة بسلام، كما أطلقت الحكومة مبادرة أيضا لمساعدتهم على الحياة خلال فترة الحظر.
شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (4)

أغلقوا الشواطئ فتوجه السكندريون لحدائق المنتزه.. وقرار عاجل

لا يزال إصرار المواطنين في محافظة الإسكندرية على الترفيه عن أنفسهم والخروج وعدم التزام منازلهم قبل بدء حظر التجوال، التى تنطلق يوميا في تمام السابعة مساء، فبعد قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بغلق الشواطىء أمام المواطنين، توجهت أعدادًا كبيرة اليوم السبت إلى حدائق المنتزه، وتجمعات تتنافى مع رفض التجمعات اليومية ومنع الاختلاط وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قضى المواطنين يومهم بين الحدائق والمتنزهات والحشائش الخضراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (4)

أغلقوا الشواطئ فتوجه السكندريون لحدائق المنتزه.. وقرار عاجل

لا يزال إصرار المواطنين في محافظة الإسكندرية على الترفيه عن أنفسهم والخروج وعدم التزام منازلهم قبل بدء حظر التجوال، التى تنطلق يوميا في تمام السابعة مساء، فبعد قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بغلق الشواطىء أمام المواطنين، توجهت أعدادًا كبيرة اليوم السبت إلى حدائق المنتزه، وتجمعات تتنافى مع رفض التجمعات اليومية ومنع الاختلاط وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قضى المواطنين يومهم بين الحدائق والمتنزهات والحشائش الخضراء.
قوات-الداخلية (2)

مع بدء الحظر..قوات الأمن تفرض سيطرتها على الإسكندرية

بدأت فترة حظر التجوال في شوارع الإسكندرية وسط التزامًا كبيرًا من المواطنين الذين التزموا منازلهم، على فترات كبيرة من مدار اليوم، في ظل تطبيق الحظر الكامل خاصة المحال التجارية ومحال المهن الحرفية بشرق وغرب المدينة، وواصلت سيارات مديرية أمن الإسكندرية، التنبيه عبر مكبرات الصوت على المواطنين بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنازل لعدم تعرض المخالفين للعقوبات التي نص عليها القانون، في إطار خطة الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (3)

«شواطئ الإسكندرية خالية».. وفسخ العقد مصير المخالفين

قال اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الإدارة قامت بعمل حملات على الشواطئ لتنفيذ قرار اللواء محمد الشريف بغلقها نهائيا بعد التجمعات التي شهدتها الشواطئ أمس، مشيرا إلى أنه تم الدفع بحملات لتجول 61 شاطئًا بداية من أبو قير بشرق المحافظة إلى شاطئ أبو تلات بغرب المدينة، مؤكدا التزام جميع مستأجري الشواطئ بقرارات الغلق نهائيا وعدم السماح بدخول المواطنين للبحر، لافتًا أن فسخ التعاقد مصير المخالفين، بالإضافة إلى عدم السماح لهم بدخول المزاد مرة أخرى وتأجير الشواطئ مجددا.
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

وزير النقل: الموانئ المصرية تعمل 24 ساعة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وإن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي على مدار اليوم، مشيرا إلى أن هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية حيث تقوم شركتي الجسر العربي والقاهرة للعبارات بدور هام في هذا المجال، خلال تفقده حرمة العمل داخل ميناء الإسكندرية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]