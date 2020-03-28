بسبب كورونا..25 ألف معدة لتطهير القرى في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ م

اللواء محمد الشريف

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها «25 ألف معدة»، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا أن المحافظة ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الشريف: أن تلك المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، لاسيما في تلك الظروف التي تخوض فيه الدولة حربها ضد فيروس كورونا.وأشار أن المبادرات عادة يصدرها سكان الحضر والمدن لكن في هذه المرة سيكون لأهالي القرى والنجوع دورًا وطنيًا أصيلًا ليس