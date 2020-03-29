سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

زوجة رئيس وزراء كندا تتنصر على كورونا وتعلن تعافيها

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص
زوجة رئيس وزراء كندا
زوجة رئيس وزراء كندا
أعلنت صوفي جريجوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنها شفيت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكتبت صوفي، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" مساء أمس السبت: "أشعر بتحسن كبير، تلقيت تقريرا إيجابيا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا". وشخصت صوفي بإصابتها بفيروس كورونا، في 12 مارس، بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يظهر أي أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بعد في مقر رئيس الوزراء على بعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي، مشددة على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل.
ولوقف تفشي كورونا في كندا، أعلن رئيس الوزراء، في 17 مارس الجاري، إغلاق حدود بلاده في وجه المسافرين غير الكنديين باستثناء الأمريكيين. وشددت كندا، منذ تفشي الفيروس تدابيرها، إذ فرضت على المسافرين العائدين إلى البلاد عزل أنفسهم ذاتيا مدة 14 يوما تحت طائلة دفع غرامة باهظة أو دخول السجن. ويأتي هذا الإجراء
اقرأ المزيد
القوات الامريكية

القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة «كي 1» بالعراق

قررت القوات الأمريكية الانسحاب من قاعدة "كي 1" فى العراق، وتسلمها للقوات العراقية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد. ومنذ سنوات، تتمركز قوات أمريكية في القاعدة التي سبق أن قتل فيها مقاول أمريكي في قصف وقع العام الماضي واتهمت واشنطن جماعة مقربة من إيران بتنفيذه. واستضافت القواعد العراقية، ومنها قاعدة "كي 1" قوات أمريكية في إطار التحالف الدولي للقيام بمهام استشارية وتدريبية وخصوصاً خلال الحرب ضد تنظيم داعش. ومع نهاية العام 2017، أعلنت بغداد "النصر" على تنظيم داعش الذي سيطر لنحو 3 سنوات على ما يقارب ثلث مساحة العراق.
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

مودي يعتذر للمواطنين بعد إغلاق الهند بسبب "كورونا"

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اعتذاره لاتخاذ "قرارات صارمة" شملت فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا. ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول في خطابه الإذاعي الشهري "لا بد أن المواطنين يتعجبون، ويتساءلون أي رئيس وزراء أنا.. ولكن الإغلاق هو الحل الوحيد أمامنا"، مضيفا: "أعتذر عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الصعبة التي تسببت في جعل حياة المواطنين صعبة، خاصة الفقراء. أعلم أن بعضكم سوف يشعر بالغضب مني. ولكن هذه الإجراءات الصعبة هى ما نحتاج إليه للفوز في هذه المعركة".
منظمة الصحة العالمية

عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 149 ألف ووفاة 31 ألفا

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم تجاوز 149 ألفا، في حين بلغت الوفيات 31 ألف حالة، وفى وقت سابق وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لدول مجموعة العشرين على التزامها بمساعدة العالم في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد كوفيدـ19، وإنقاذ الاقتصاد العالمي، وتوجيه سلاسل التوريد لمحاربة الفيروس. كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة.
فيروس- كورونا (12)

بلدة بدون «كورونا» في إيطاليا تثير اهتمام الأطباء

حظيت البلدة الصغيرة "فيريري إيربونينوني" التي توجد فى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، باهتمام العلماء والأطباء لعدم تسجيلها أي حالة إصابة بالوباء منذ بداية الأزمة وتفشي (كوفيد 19) في 10 بلديات فى لومبارديا خلال الثلث الأخير من شهر مارس الجاري. وأشارت وكالة "آكي" الإيطالية إلى أن تلك البلدة يزيد عدد سكانها قليلا عن 1000 نسمة وتقع في محافظة بافيا، جنوبى مدينة ميلانو، مشيرة إلى أن هذه البلدة أصبحت الآن موضوع دراسة طبية بالتعاون مع لجنة لومبارديا العلمية لفحص كيمياء الدم فى الأيام المقبلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
البنتاجون

«كورونا» يصل البنتاجون وتجميد تنقلات الجنود

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الخميس بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية. وأوضحت أن المصاب سيبقى في الحجر في منزله، على أن يتم متابعة حالته من المعنيين . كما أشارت إلى أن آخر يوم عمل فيه المصاب كان في 13 مارس، واتبع المصاب كافة إرشادات مراكز الصحة، وعمد إلى عزل نفسه وإبلاغ مكان عمله، عندما ظهرت أعراض الفيروس على أحد أفراد عائلته المباشرين، مؤكدة على أن الفريق الصحي في الوزارة عقم مكان عمل المصاب. فى الوقت نفسه أعلن البنتاجون تجميد كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين.
60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]