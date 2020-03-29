زوجة رئيس وزراء كندا تتنصر على كورونا وتعلن تعافيها

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص

زوجة رئيس وزراء كندا

أعلنت صوفي جريجوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنها شفيت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكتبت صوفي، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" مساء أمس السبت: "أشعر بتحسن كبير، تلقيت تقريرا إيجابيا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا". وشخصت صوفي بإصابتها بفيروس كورونا، في 12 مارس، بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يظهر أي أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بعد في مقر رئيس الوزراء على بعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي، مشددة على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل.

ولوقف تفشي كورونا في كندا، أعلن رئيس الوزراء، في 17 مارس الجاري، إغلاق حدود بلاده في وجه المسافرين غير الكنديين باستثناء الأمريكيين. وشددت كندا، منذ تفشي الفيروس تدابيرها، إذ فرضت على المسافرين العائدين إلى البلاد عزل أنفسهم ذاتيا مدة 14 يوما تحت طائلة دفع غرامة باهظة أو دخول السجن. ويأتي هذا الإجراء