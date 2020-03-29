وفاة أول رضيع بسبب فيروس «كورونا» في أمريكا

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

توفى أول رضيع أمريكي في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر، في مؤتمر صحفى وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أشارت إدارة الصحة العامة في الولاية، إلى أن عمر الطفل الذي توفي أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا. يذكر أن، عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة كسر حاجز 2000 شخص بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

من جهتها، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إرشادات بشأن السفر الداخلى إلى ولايات نيويورك ونيوجيرسى وكونيتيكت. كما وافقت الهيئة الفيدرالية الأمريكية للأدوية، على اختبار جديد سريع بشأن الإصابات فى الوقت الذى غادر مستشفى بحري من نورفولك متجها إلى مدينة نيويورك. وكان الرئيس