الرئيس الإيراني: فيروس «كورونا» ربما يستمر عامين

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٩ ص

الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل بلاده، مضيفا: "فيروس كورونا دخل إلى المجتمع وربما يستمر وجوده لعام أو عامين". وفي وقت سابق قالت مواقع إيرانية، إن شقيق الرئيس الإيراني الأسبق والزعيم الإصلاحي سيد محمد خاتمي أصيب بالفيروس، والمتفشي في جميع المحافظات الإيرانية، موضحة أن سيد محمد رضا خاتمي شقيق خاتمي ونائب رئيس البرلمان في دورته السادسة يرقد في أحد المستشفيات ويتلقى العلاج.

وما زالت عاصفة كورونا مستمرة فى إيران وتحصد المئات يوميا، وفي أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت الإصابات 35 ألفا و408 حالات بعد تسجيل 3 آلاف و76 إصابة. وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بعد