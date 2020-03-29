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ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بكولورادو بسبب كورونا

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٢ ص
ترامب
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، منطقة كوارث كبرى في ولاية كولورادو، وأصدر تعليماته بتقديم مساعدات للولاية للتعافي في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي بدأ انتشاره في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة وما زال مستمرا. وحسب بيان للبيت الأبيض، فسيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشي الفيروس.
وحدد بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، لي دى بالو كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة. وشهد اليوم 13 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس في ولاية كولورادو، حسب مسئولي الصحة بها ليرتفع إجمالي الوفيات بالولاية إلى 44 حالة بينما ثبتت إصابة أكثر
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فيروس-كورونا (3)

وفاة أول رضيع بسبب فيروس «كورونا» في أمريكا

توفى أول رضيع أمريكي في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر، في مؤتمر صحفى وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أشارت إدارة الصحة العامة في الولاية، إلى أن عمر الطفل الذي توفي أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا. يذكر أن، عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة كسر حاجز 2000 شخص بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
دونالد ترامب

بسبب كورونا.. ترامب يدرس فرض حجر صحي على نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يفكر في فرض حجر صحي على ولاية نيوجيرسي ونيويورك، بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم. وقال ترامب في وقت سابق، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون. وأشار أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب.
كورونا 2

جهاز أمريكي يكشف الإصابة بوباء «كورونا» خلال 5 دقائق

أعلنت شركة أمريكية، أنها ابتكرت جهازا جديدا في حجم الهاتف المحمول، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في وقت قليل يصل إلى 5 دقائق فقط، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية، ومن المقرر أن يكون الجهاز الجديد قادرا أيضا على تأكيد عدم الإصابة خلال من 5 دقائق إلى 13 دقيقة، وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام هذا الجهاز المحمول، وذلك وفق لما ذكره موقع "سكاى نيوز" بالعربية. وقالت الشركة إن الجهاز حصل، حتى الآن، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدامه في المختبرات المعتمدة.
البنتاجون

«كورونا» يصل البنتاجون وتجميد تنقلات الجنود

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الخميس بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية. وأوضحت أن المصاب سيبقى في الحجر في منزله، على أن يتم متابعة حالته من المعنيين . كما أشارت إلى أن آخر يوم عمل فيه المصاب كان في 13 مارس، واتبع المصاب كافة إرشادات مراكز الصحة، وعمد إلى عزل نفسه وإبلاغ مكان عمله، عندما ظهرت أعراض الفيروس على أحد أفراد عائلته المباشرين، مؤكدة على أن الفريق الصحي في الوزارة عقم مكان عمل المصاب. فى الوقت نفسه أعلن البنتاجون تجميد كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين.
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فيروس-كورونا (3)

وفاة أول رضيع بسبب فيروس «كورونا» في أمريكا

توفى أول رضيع أمريكي في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأكد حاكم الولاية جاى بى بريتزكر، في مؤتمر صحفى وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أشارت إدارة الصحة العامة في الولاية، إلى أن عمر الطفل الذي توفي أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا. يذكر أن، عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة كسر حاجز 2000 شخص بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يعلن نيويورك «منطقة كوارث».. ويجهز لإجراءات غير مسبوقة

في تطور جديدة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان مدينة نيويورك "منطقة كوارث" بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد وصول الإصابات المؤكدة إلى 10 آلاف حالة، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه جرى الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الولايات المتحدة، مضيفا أن العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في السعودية إلى 392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، كما أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، مجددا الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
فيروس- كورونا (2)

حالات تسمم في نيجيريا بالكلوروكين بعد تصريحات ترامب

أعلنت السلطات فى نيجيريا أن المستشفيات شهدت حالات تسمم بالكلوروكين بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه علاج ضد فيروس كورونا. وسجلت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حتى الآن 12 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن الاختبارات كانت محدودة للكشف عن المصابين. ويأتى ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، أول من أمس الخميس، أن الدواء المضاد للملاريا "تمت الموافقة عليه" لعلاج Covid-19 قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات أمس الجمعة.
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