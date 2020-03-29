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الأرصاد: طقس اليوم لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا يطمئن المصريين في أزمة كورونا: الله محب للبشر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلا وسريعا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء، قائلا إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

استثناء عمال النظافة والطرق في الإسماعيلية من الحظر

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، قرارا برقم 176 لسنة 2020 باستثناء متعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين في رصف الطرق، بالتحرك خلال مواعيد وفترات الحظر المعلنة، وذلك لرفع التراكمات اليومية من القمامة بكل المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.
على شط إسكندرية.. لقمة العيش تتحدى البرد

استغلالا للحظر.. خطة لرفع كفاءة طرق الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال لإصلاح كل العيوب التي ظهرت بالرصف خلال النوات السابقة، مشددا على ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بكفاءة عالية بالمواصفات العالمية، للحفاظ على مستوى الرصف خلال فترة ضمانه، وعدم تعرضه للتهالك والحاجة لترميمه مرة أخرى مثلما حدث خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الإسكندرية لها طبيعة خاصة نظرا لتعرضها للأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، لذا لا بد أن تكون أعمال الرصف مناسبة لكمية المياه التي تؤثر على أعمال الرصف.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

غدا.. انخفاض درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، في القاهرة الكبرى طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وانخفاض الحرارة 5 درجات، كما يشهد الوجه البحري طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن يكون الطقس في السواحل الشمالية الغربية مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
طقس-معتدل (2)

غدا.. طقس دافىء وشبورة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا والرياح خفيفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا والرياح خفيفة.
امطار- غزيرة- في -مدينة- نصر (6)

غدا أمطار بكافة الأنحاء.. ورعدية على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد، غدا الخميس، حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، إذ تشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية طقس دافئ نهارا شديد البرودة لي? وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة لي? وأمطار عزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر المتوسط، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة أحيانا قد تصل إلى حد السيول والرياح نشطة.
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الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون طقس غد ليلا شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، باردا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا على جنوب الصعيد.
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