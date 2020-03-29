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نتنياهو وجانتس يقتربان من الاتفاق لتشكيل حكومة وحدة

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص
جانتس ونتنياهو - صورة أرشيفية
جانتس ونتنياهو - صورة أرشيفية
أكد حزبا رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بيني جانتس، حدوث تقدم في المفاوضات الائتلافية بين الجانبين. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأحد أن الجانبين سيجتمعان اليوم مجددًا بهدف توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال نتنياهو، في رسالة تليفزيونية مسجلة، وجهها إلى الشعب الإسرائيلي، عبر حساباته في شبكات التواصل: "نحن بالطريق إلى حكومة وحدة". وذكرت محطات تلفزة إسرائيلية أن نتنياهو وجانتس سيعلنان مطلع الأسبوع المقبل عن حكومة وحدة وطنية سيتناوبان على رئاستها.
وقال أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إنه لن ينضم إلى هذه الحكومة. وبحسب تقارير محطات التلفزة، فإن نتنياهو سيرأس الحكومة حتى شهر سبتمبر 2021، إذ سيتولى جانتس رئاستها لفترة سنة ونصف السنة إضافية. وخلال ترؤس نتنياهو للحكومة سيتولى جانتس منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية على أن يتولى القيادي
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القوات الامريكية

القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة «كي 1» بالعراق

قررت القوات الأمريكية الانسحاب من قاعدة "كي 1" فى العراق، وتسلمها للقوات العراقية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد. ومنذ سنوات، تتمركز قوات أمريكية في القاعدة التي سبق أن قتل فيها مقاول أمريكي في قصف وقع العام الماضي واتهمت واشنطن جماعة مقربة من إيران بتنفيذه. واستضافت القواعد العراقية، ومنها قاعدة "كي 1" قوات أمريكية في إطار التحالف الدولي للقيام بمهام استشارية وتدريبية وخصوصاً خلال الحرب ضد تنظيم داعش. ومع نهاية العام 2017، أعلنت بغداد "النصر" على تنظيم داعش الذي سيطر لنحو 3 سنوات على ما يقارب ثلث مساحة العراق.
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

مودي يعتذر للمواطنين بعد إغلاق الهند بسبب "كورونا"

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اعتذاره لاتخاذ "قرارات صارمة" شملت فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا. ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول في خطابه الإذاعي الشهري "لا بد أن المواطنين يتعجبون، ويتساءلون أي رئيس وزراء أنا.. ولكن الإغلاق هو الحل الوحيد أمامنا"، مضيفا: "أعتذر عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الصعبة التي تسببت في جعل حياة المواطنين صعبة، خاصة الفقراء. أعلم أن بعضكم سوف يشعر بالغضب مني. ولكن هذه الإجراءات الصعبة هى ما نحتاج إليه للفوز في هذه المعركة".
منظمة الصحة العالمية

عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 149 ألف ووفاة 31 ألفا

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم تجاوز 149 ألفا، في حين بلغت الوفيات 31 ألف حالة، وفى وقت سابق وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لدول مجموعة العشرين على التزامها بمساعدة العالم في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد كوفيدـ19، وإنقاذ الاقتصاد العالمي، وتوجيه سلاسل التوريد لمحاربة الفيروس. كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة.
فيروس- كورونا (12)

بلدة بدون «كورونا» في إيطاليا تثير اهتمام الأطباء

حظيت البلدة الصغيرة "فيريري إيربونينوني" التي توجد فى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، باهتمام العلماء والأطباء لعدم تسجيلها أي حالة إصابة بالوباء منذ بداية الأزمة وتفشي (كوفيد 19) في 10 بلديات فى لومبارديا خلال الثلث الأخير من شهر مارس الجاري. وأشارت وكالة "آكي" الإيطالية إلى أن تلك البلدة يزيد عدد سكانها قليلا عن 1000 نسمة وتقع في محافظة بافيا، جنوبى مدينة ميلانو، مشيرة إلى أن هذه البلدة أصبحت الآن موضوع دراسة طبية بالتعاون مع لجنة لومبارديا العلمية لفحص كيمياء الدم فى الأيام المقبلة.
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فلسطين - كورونا

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بكورونا إلى 97 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 97 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن الإصابات الجديدة تتوزع بواقع 4 إصابات في بيت لحم وحالتين في قريتين في قضاء القدس، موضحا أن عدد المتعافين من الرقم المذكور ارتفع إلى 18 حالة، فيما جميع المصابين الحاليين حالتهم الصحية مستقرة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينات من عمرها قبل أيام.
رئيس الكنيست

لأول مرة في التاريخ.. رئيس الكنيست يتقدم باستقالته

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الكنيست، يولي إيدلشتاين، قدم استقالته من منصبه اليوم الأربعاء.. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أمرت ادلشتاين، بإجراء تصويت من أجل انتخاب رئيس للكنيست، بعد أن أوضح أنه لا ينوي فعل ذلك. وفي رده على دعوة القضاة لإجراء التصويت، قال: "إنه لن يوافق على أن تضع المحكمة أمامه إنذارا، وأن التدخل في عملية برلمانية كهذه ليس في محله".
فيروس- كورونا (7)

ارتفاع عدد مصابي «كورونا» في إسرائيل لـ883 شخصا

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا وفقا لآخر الإحصائيات، اليوم السبت، إلى 883 مصابا، من بينهم 15 حالة تعتبر خطرة، بينما تعافى 36 شخصا منهم بينما سجلت حالة وفاة وحيدة حتى الآن. وكان مسن إسرائيلي يبلغ من العمر 88 عاما قد توفي مساء أمس الجمعة في مستشفى شعاري تسيديك في القدس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهذه أول حالة وفاة بسبب الفيروس في إسرائيل. وأكد المستشفى أن المريض وصل بحالة صحية خطيرة جدا، مع العديد من الأمراض الأخرى الصعبة. ويسكن في بيت للعجزة في القدس، حيث انتشر الفيروس هناك، بعد زيارة عاملة اجتماعية كانت مصابة بكورونا.
نتنياهو (1)

رغم اقترابه من الفوز.. الفساد يلاحق نتنياهو بالقانون

جاءت النتائج الأولية غير متوقعة للانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت تقدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات بدأت المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسها زعيم حزب "كحول لفان" بيني جانتس منافس نتنياهو بالبحث عن مخرج. ورأت المعارضة أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الموقف هو استغلال الوضع القانوني الذي يمر به نتنياهو خاصة في ظل الاتهامات والقضايا التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي، كي لا يستطيع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة. فقبل 13 يومًا على انطلاق محاكمة نتنياهو يسعى أعضاء بالكنيست إلى صياغة قانون يحظر أن يتولى متهم بالفساد مهام رئيس الحكومة.
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