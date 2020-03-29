نتنياهو وجانتس يقتربان من الاتفاق لتشكيل حكومة وحدة

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص

جانتس ونتنياهو - صورة أرشيفية

أكد حزبا رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بيني جانتس، حدوث تقدم في المفاوضات الائتلافية بين الجانبين. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأحد أن الجانبين سيجتمعان اليوم مجددًا بهدف توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال نتنياهو، في رسالة تليفزيونية مسجلة، وجهها إلى الشعب الإسرائيلي، عبر حساباته في شبكات التواصل: "نحن بالطريق إلى حكومة وحدة". وذكرت محطات تلفزة إسرائيلية أن نتنياهو وجانتس سيعلنان مطلع الأسبوع المقبل عن حكومة وحدة وطنية سيتناوبان على رئاستها.

وقال أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إنه لن ينضم إلى هذه الحكومة. وبحسب تقارير محطات التلفزة، فإن نتنياهو سيرأس الحكومة حتى شهر سبتمبر 2021، إذ سيتولى جانتس رئاستها لفترة سنة ونصف السنة إضافية. وخلال ترؤس نتنياهو للحكومة سيتولى جانتس منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية على أن يتولى القيادي