إصابة عسكريين في سول مرة أخرى بعد شفائهما من كورونا

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، الإبلاغ عن إصابة عسكريين اثنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد الإعلان عن شفائهما من المرض بشكل تام، مضيفة أنه تم تأكيد إصابة ضابط جيش في قاعدة (يونجين) العسكرية، التي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة سول، ومقاول تابع للقوات الجوية في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد أثناء خضوعهما للحجر الصحي الوقائي بعد مغادرتهما المستشفى، وتم الإعلان عن شفائهما التام من الفيروس في 20 مارس الجاري، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ويخضع كلاهما للحجر الصحي في المستشفى منذ الجمعة الماضية، وفقًا للوزارة، كما أعلنت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية عن 39 حالة إصابة في ثكناتها العسكرية، بما يشمل 30 حالة شفيت تمامًا من الإصابة. ويخضع حاليا 1920 شخصًا في الخدمة للحجر الصحي في ثكناتهم كتدبير احترازي، من بينهم بلغ عدد من ظهرت عليهم أعراض