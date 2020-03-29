سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إصابة عسكريين في سول مرة أخرى بعد شفائهما من كورونا

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، الإبلاغ عن إصابة عسكريين اثنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد الإعلان عن شفائهما من المرض بشكل تام، مضيفة أنه تم تأكيد إصابة ضابط جيش في قاعدة (يونجين) العسكرية، التي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة سول، ومقاول تابع للقوات الجوية في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد أثناء خضوعهما للحجر الصحي الوقائي بعد مغادرتهما المستشفى، وتم الإعلان عن شفائهما التام من الفيروس في 20 مارس الجاري، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.
ويخضع كلاهما للحجر الصحي في المستشفى منذ الجمعة الماضية، وفقًا للوزارة، كما أعلنت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية عن 39 حالة إصابة في ثكناتها العسكرية، بما يشمل 30 حالة شفيت تمامًا من الإصابة. ويخضع حاليا 1920 شخصًا في الخدمة للحجر الصحي في ثكناتهم كتدبير احترازي، من بينهم بلغ عدد من ظهرت عليهم أعراض
اقرأ المزيد
القوات الامريكية

القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة «كي 1» بالعراق

قررت القوات الأمريكية الانسحاب من قاعدة "كي 1" فى العراق، وتسلمها للقوات العراقية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد. ومنذ سنوات، تتمركز قوات أمريكية في القاعدة التي سبق أن قتل فيها مقاول أمريكي في قصف وقع العام الماضي واتهمت واشنطن جماعة مقربة من إيران بتنفيذه. واستضافت القواعد العراقية، ومنها قاعدة "كي 1" قوات أمريكية في إطار التحالف الدولي للقيام بمهام استشارية وتدريبية وخصوصاً خلال الحرب ضد تنظيم داعش. ومع نهاية العام 2017، أعلنت بغداد "النصر" على تنظيم داعش الذي سيطر لنحو 3 سنوات على ما يقارب ثلث مساحة العراق.
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

مودي يعتذر للمواطنين بعد إغلاق الهند بسبب "كورونا"

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اعتذاره لاتخاذ "قرارات صارمة" شملت فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا. ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول في خطابه الإذاعي الشهري "لا بد أن المواطنين يتعجبون، ويتساءلون أي رئيس وزراء أنا.. ولكن الإغلاق هو الحل الوحيد أمامنا"، مضيفا: "أعتذر عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الصعبة التي تسببت في جعل حياة المواطنين صعبة، خاصة الفقراء. أعلم أن بعضكم سوف يشعر بالغضب مني. ولكن هذه الإجراءات الصعبة هى ما نحتاج إليه للفوز في هذه المعركة".
منظمة الصحة العالمية

عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 149 ألف ووفاة 31 ألفا

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم تجاوز 149 ألفا، في حين بلغت الوفيات 31 ألف حالة، وفى وقت سابق وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لدول مجموعة العشرين على التزامها بمساعدة العالم في مواجهة وباء فيروس كورونا الجديد كوفيدـ19، وإنقاذ الاقتصاد العالمي، وتوجيه سلاسل التوريد لمحاربة الفيروس. كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة.
فيروس- كورونا (12)

بلدة بدون «كورونا» في إيطاليا تثير اهتمام الأطباء

حظيت البلدة الصغيرة "فيريري إيربونينوني" التي توجد فى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، باهتمام العلماء والأطباء لعدم تسجيلها أي حالة إصابة بالوباء منذ بداية الأزمة وتفشي (كوفيد 19) في 10 بلديات فى لومبارديا خلال الثلث الأخير من شهر مارس الجاري. وأشارت وكالة "آكي" الإيطالية إلى أن تلك البلدة يزيد عدد سكانها قليلا عن 1000 نسمة وتقع في محافظة بافيا، جنوبى مدينة ميلانو، مشيرة إلى أن هذه البلدة أصبحت الآن موضوع دراسة طبية بالتعاون مع لجنة لومبارديا العلمية لفحص كيمياء الدم فى الأيام المقبلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية لـ9478 حالة

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لترتفع أعداد الإصابات المؤكدة إلى 9 آلاف و478 حالة، إذ تم اكتشاف 71 حالة فى مدينة "دايجو"، وحالتان في إقليم "كيونج بوك" المجاور لها، مضيفة أنه إلى جانب هاتين المنطقتين، تم اكتشاف 21 حالة فى إقليم "كيونجكى" المجاور للعاصمة و18 حالة في سول، و5 حالات في إنتشون، وحالتان في إقليم "تشونج تشيونج" الجنوبى وحالة واحدة في كل من "بوسان" وإقليم "كانجوون وجيجو"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
فيروس- كورونا (4)

سنغافورة تحظر دخول الزائرين لمواجهة «كورونا»

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، أنها ستحظر دخول الزائرين إلى البلاد لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها، حيث تعتبر البلاد ملتقى طرق يستخدم على نطاق واسع للرحلات بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا. وقالت وزارة الصحة إن الدخول لغير المواطنين بدءا من الساعة 11:59 من مساء غد الإثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في "القطاعات الأساسية" مثل الرعاية الصحية، مشيرة إلى خطر متزايد لدخول حالات فيروس كورونا. يذكر أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد كان هناك 39 حالة قادمة من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريون.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]