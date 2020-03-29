إصابة عسكريين في سول مرة أخرى بعد شفائهما من كورونا
٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، الإبلاغ عن إصابة عسكريين اثنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد الإعلان عن شفائهما من المرض بشكل تام، مضيفة أنه تم تأكيد إصابة ضابط جيش في قاعدة (يونجين) العسكرية، التي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة سول، ومقاول تابع للقوات الجوية في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد أثناء خضوعهما للحجر الصحي الوقائي بعد مغادرتهما المستشفى، وتم الإعلان عن شفائهما التام من الفيروس في 20 مارس الجاري، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.
ويخضع كلاهما
للحجر الصحي في المستشفى منذ الجمعة الماضية، وفقًا للوزارة، كما
أعلنت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية عن 39 حالة إصابة في ثكناتها العسكرية، بما
يشمل 30 حالة شفيت تمامًا من الإصابة.
ويخضع
حاليا 1920 شخصًا في الخدمة للحجر الصحي في ثكناتهم كتدبير احترازي، من بينهم بلغ
عدد من ظهرت عليهم أعراض
ويخضع كلاهما
للحجر الصحي في المستشفى منذ الجمعة الماضية، وفقًا للوزارة، كما
أعلنت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية عن 39 حالة إصابة في ثكناتها العسكرية، بما
يشمل 30 حالة شفيت تمامًا من الإصابة.
ويخضع
حاليا 1920 شخصًا في الخدمة للحجر الصحي في ثكناتهم كتدبير احترازي، من بينهم بلغ
عدد من ظهرت عليهم أعراض الإصابة أو تواصلوا مع مرضى مؤكدين 180 شخصًا، في حين زار
الباقون مدينة دايجو الجنوبية الشرقية أو مقاطعة كيونج سانج الشمالية أو دولة
أجنبية متضررة من الفيروس.
وارتفع
عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9 آلاف و478 حالة حتى فجر السبت، ونقلت
(يونهاب) الكورية الجنوبية عن سلطات الصحة العامة قولها اليوم إنه تم تأكيد 146
حالة إصابة جديدة خلال أول أمس.