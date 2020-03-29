قرار جديد بشأن التجول في جدة.. وتعليق الدخول والخروج
٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص
أحد شوارع المملكة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون من الساعة الثالثة مساء، وتعليق الدخول والخروج منها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء بدءا من غد الأحد، مشيرا إلى أنه تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة، وأن قرار التعليق يطبق حتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم 27 رجب.
ولا
يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون
الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.
وأكد
المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية،
سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية
ولا
يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون
الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.
وأكد
المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية،
سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من
تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانا لسلامة
الجميع.
وزارة الصحة أعلنت، أمس السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة في المملكة 10 منها مرتبطة بالسفر ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد 1203.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، إنه تم تسجيل وفاة مواطن بالرياض ليصل إجمال الوفيات إلى 4، وتعافي حالتين جديدتين. وكانت المملكة مددت أمس أيضا قرار تعليق العمل والرحلات الدولية والداخلية.