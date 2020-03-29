قرار جديد بشأن التجول في جدة.. وتعليق الدخول والخروج

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

أحد شوارع المملكة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون من الساعة الثالثة مساء، وتعليق الدخول والخروج منها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء بدءا من غد الأحد، مشيرا إلى أنه تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة، وأن قرار التعليق يطبق حتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم 27 رجب.

ولا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية. وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية