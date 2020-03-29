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قرار جديد بشأن التجول في جدة.. وتعليق الدخول والخروج

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص
أحد شوارع المملكة - صورة أرشيفية
أحد شوارع المملكة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون من الساعة الثالثة مساء، وتعليق الدخول والخروج منها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء بدءا من غد الأحد، مشيرا إلى أنه تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة، وأن قرار التعليق يطبق حتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم 27 رجب.
ولا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية. وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية
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تركى-المالكى (1)

التحالف: تدمير صاروخين حوثيين في الرياض وجازان

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت عند، مساء أمس السبت، صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، موضحا أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان ولا توجد خسائر بالأرواح حتى إصدار هذا البيان، وتسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.
فيروس- كورونا (12)

ارتفاع مصابي «كورونا» في الجزائر لـ454 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر لـ454 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 45 حالة جديدة، مشيره في بيان: «سجلت ثلاثة وفيات جديدة ليبلغ عدد الوفيات 29 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 31 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية حتى الآن.
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع الوفيات بوباء «كورونا» في العراق إلى 42 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42 حالة، قائلة إن مختبراتها سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الإصابات في البلاد 506 حالات، تم 131 شخصا منهم. ومن جانبها، أكدت سلطة الطيران المدني، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى 11 أبريل المقبل، استنادا لقرارات مجلس الوزراء، من أجل حماية الصحة العامة في العراق ولدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.
فلسطين - كورونا

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بكورونا إلى 97 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 97 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن الإصابات الجديدة تتوزع بواقع 4 إصابات في بيت لحم وحالتين في قريتين في قضاء القدس، موضحا أن عدد المتعافين من الرقم المذكور ارتفع إلى 18 حالة، فيما جميع المصابين الحاليين حالتهم الصحية مستقرة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينات من عمرها قبل أيام.
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الملك-سلمان

السعودية تفرج عن 250 محتجزا أجنبيا لمنع تفشي كورونا

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، اليوم الخميس، أن السلطات أفرجت عن 250 معتقلا أجنبيا احتجزوا بتهم تتعلق بالهجرة وجرائم الإقامة، في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المتحور، حسب ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية. وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان، إن الإفراج عن هؤلاء يهدف إلى إعادتهم إلى أوطانهم، وأن ذلك سيساعد في تقليل التهديد للسجناء في مراكز الاعتقال "دون المساس بالأمن العام بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أنه من المتوقع إطلاق سراح مزيد من الأشخاص.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

أكثر شدة.. السعودية تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات احترازية جديدة للحد من تفشي وباء كورونا، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القرارت تأتي في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في السعودية إلى 392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392، وأن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16، كما أن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما، مجددا الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.
فيروس- كورونا (19)

17 حالة وفاة و208 إصابات بفيروس «كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام، قائلة: "تم إجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الإيجابية 15 إصابة جديدة، اثنتان من الإصابات كانتا في بغداد الرصافة، و4 حالات في بغداد الكرخ، وحالتان في محافظة النجف، وحالتان في محافظة المثنى، وحالة في محافظة البصرة، وأخرى في محافظة السليمانية، بينما كانت الوفيات الجديدة 3 حالات، واحدة في البصرة وواحدة في بغداد الكرخ، وأخرى في بغداد".
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