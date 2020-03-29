البورصة تهبط بمستهل تعاملات الأسبوع ومؤشرها الرئيسي يتراجع

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 9783 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1333 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11191 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3661 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1033 نقطة. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 جلسة الخميس الماضي على ارتفاع نسبته 0.5%، فيما تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي