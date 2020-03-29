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الصحة والتعليم.. أهم مستهدفات الحكومة في أزمة كورونا

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات وسيناريوهات خطة التنمية المستدامة 2020 - 2021 الخاصة بالاستثمارات الحكومية في عدد من القطاعات
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م
هالة السعيد وزيرة التخطيط - صورة أرشيفية
هالة السعيد وزيرة التخطيط - صورة أرشيفية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، تقريرا يتضمن مستهدفات وسيناريوهات خطة التنمية المستدامة 2020 - 2021 فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية فى عدد من القطاعات ومبادرة حياة كريمة بخطة العام المالي المقبل، وذلك فيظل أزمة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي المقبل مقارنة بالعام الجاري الذي اشتمل على استثمارات حكومية تقدر بحوالى 211 مليار جنيه.
وقالت السعيد، إنه في ظل الظروف الحالية التى تواجهها الدولة والعالم أجمع؛ يأتى الاهتمام بصحة المواطن المصرى على رأس اهتمامات وأولويات الدولة؛ دون النظر لأية خسائر مادية أو اقتصادية، مشيرة إلى أن خطة العام المالى القادم ستشهد زيادة فى الاستثمارات الموجهة لخدمات الصحة لتغطية عدد من المبادرات. وأضافت أن
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محمد-عمران

الرقابة المالية: تيسيرات جديدة لعملاء التمويل متناهي الصغر

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، الكتاب الدورى الرابع، والمتضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، وذلك عقب التشاور مع ممثلي مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك ممثلي كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر.
بورصة (2)

البورصة تهبط بمستهل تعاملات الأسبوع ومؤشرها الرئيسي يتراجع

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 9783 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1333 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11191 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3661 نقطة.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي يصدر قواعد جديدة لعمليات السحب والإيداع

قال البنك المركزي، إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة، مضيفا أنه دعما لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

الاتصالات تمنح أطباء العزل الصحي 3000 دقيقة و10 جيجا إنترنت

تقديرًا لدور الأطباء والعاملين في القطاع الطبي والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسخير الإمكانات اللازمة لدعمهم خلال فترة تأدية عملهم وتوفير خدمات اتصالات متميزة لهم، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع شركات المحمول الأربعة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكل شبكات المحمول شهريًّا مجانًا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.
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التخطيط: تنفيذ 156 مشروعا باستثمارات 28.7 مليار جنيه

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 في كل القطاعات، حيث أعلنت الوزارة عن الملخص التنفيذي لتقرير حصاد قطاع الطاقة والمشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاعي الكهرباء والبترول خلال النصف الأول من 2019 - 2020، وذلك في إطار العمل على توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة. وقالت الوزيرة هالة السعيد، أن الإعلان عن حصاد مرحلة البناء فى القطاعات المختلفة يأتي في ضوء الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة.

تنفيذ 85 مشروعا بـ1.5 مليار جنيه في 17 محافظة

تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الجاري 2019 - 2020 حيث نشرت الوزارة الملخص التنفيذي للحصاد فيما يخص قطاع الموارد المائية والري. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85 مشروعا بالكامل، بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة، في 17 محافظة تتضمن: القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، كفر الشيخ.
فيروس- كورونا (3)

كيف أثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي؟

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا يناقش الآثار المحتملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الاقتصاد المصري والعالمي والسيناريوهات المحتملة، وتوقعات معدل النمو الاقتصادى، والإجراءات والحزم التحفيزية التى اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وآليات التعامل المقترحة، مؤكدة أن العالم يواجه حاليا أزمة عالمية ويجب تكاتف الجميع لمواجهتها، ويجب الانتباه لتداعياتها والتعامل معها بحرص، مع إيجاد آليات للتعامل الصحيح معها، وخطة مقترحة للتحرك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

200 مليون جنيه للإمدادات الطبية لمواجهة كورونا

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على زيادة اعتمادات مشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجاري 2019 - 2020، كاعتماد إضافي بمبلغ 200 مليون جنيه لتدبير احتياجات المرحلة الأولى من الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أهمية إعطاء الاهتمام والأولوية للإنسان المصري وللمنظومة الصحية في ظل ما يواجهه العالم حاليا، مؤكدة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بهدف حماية المواطن.
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