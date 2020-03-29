«هزر فزر».. أحمد فهمي أبرز ضيوف برنامج هنا الزاهد

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢١ ص

هزر فزر

تعتبر هذه الأيام عصيبة للغاية، الجميع يعيش حالة من الخوف، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكن مع إطلاق أولى حلقات البرنامج الترفيهي الجديد "هزر فزر" لهنا الزاهد، والذي يعرض على قناة cnb، من المؤكد أننا سنجد بعض المرح، وفي البداية قالت: "أنا مذيعة طب إزاي، اللي عاوز يضحك يستنى هنا"، وتعتبر هذه هي التجربة الأولى لهنا، ولأنها تتميز بخفة الدم والروح، من المتوقع أن يلقى إعجابا كبيرا من الجمهور، كما أن ضيوف الحلقة الأولى كانت مفاجأة للجميع.

مساء أمس السبت، انطلقت أولى حلقات برنامج فكاهي لهنا الزاهد "هزر فزر"، ومن المؤكد أنه سيحقق نجاحا كبيرا في هذه الفترة، لأن الجميع في حالة عزل منزلي، ويشاهد التليفزيون باستمرار، وكان أبرز ضيوفها في الحلقة الأولى زوجها أحمد فهمي، وانقسم النجوم إلى فريقين، فالأول حمل اسم "البصمجية"، وكان يشتمل على أحمد