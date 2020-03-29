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هجوم فيروس كورونا.. أول إصابة في بوليوود

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ ص
كانيكا كابور
كانيكا كابور
لا يفرق فيروس الكورونا بين أمير وشخص عادي، فهو يهاجم مختلف طبقات المجتمع، فمنذ أيام قليلة، أعلن القصر الملكي عن إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بالكورونا، وأصيبت أيضا فنانة مصرية تسمى رولا محمود، وبالنسبة للسينما الأجنبية، كان إدريس ألبا من أبرز المصابين بفيرس الكورونا، وكان يطمئن الجمهور من فترة لأخرى، أما بوليود، فلاحقها الوباء، أيضا فأعلنت الهند عن إصابة المغنية الشهيرة "كانيكا كابور"، حيث أظهرت نتائج إيجابية أثناء الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
يصعب على الجمهور معرفة إصابة أحد الفنانات المحببات إليه، فحزن الجميع عل إصابة الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته والفنانة ريتا ويلسون، فكانا أبرز مشاهر هوليوود، الذين أعلنا رسميا عن إصابتهما بالكورونا، ومن الواضح أنه حان وقت بوليوود الآن، فأعلن معهد الدراسات العليا للعلوم الطبية في الهند، أن المغنية كانيكا
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غادة عبد الرازق تنشر برومو مسلسل «سلطانة المعز»

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، البرومو التشويقي لمسلسل «سلطانة المعز» على حسابها عبر تويتر، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، إذ علقت على البرومو قائله: «مسلسل سلطانة المعز، رمضان 2020 إن شاء الله». أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة النهار.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس ينعى جورج سيدهم: فقيد مصر والفن

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الفنان جورج سيدهم الذي توفي، أمس الجمعة، ووصف البابا، الفنان الراحل، في بيان نعيه، اليوم السبت، بأنه فقيد مصر والفن، قائلا: "رحل بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي، وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه".
جولدن-جلوب

الكورونا والسينما: تغيير قواعد «جولدن جلوب 2021»

احتفى عام 2020، بحفل أوسكار غير مسبوق، فلمعت فيه بعض من الأفلام الرائعة، كما أن جوائز الجولدن جلوب، كانت من نصيب عدد من النجوم اللامعين، فحصل خواكين فينيكس على جائزة الجولدن جلوب، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم"الجوكر"، وعند ذكر الأفلام التي حصلت على جوائز عالمية، لا نستطيع أن ننسى الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite"، الذي كان له نصيب الأسد من الجوائز، حيث حصل أيضا على الجولدن جلوب، لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ومع الكورونا توجد تغييرات متعددة بنظام الجائزة، وذلك نقلا عن موقع "Variety".
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رولا محمود

ابنة «معالي الوزير» المدللة.. إصابة أول فنانة مصرية بكورونا

ما زلت العالم يعيش حالة من الظلام، بعد تفشي كورونا، إذ لم يتوصل العلماء والأطباء إلى مصل فعال لمواجهة الفيروس، ما أدى إلى وفاة الآلاف في إيطاليا وإسبانيا، ومن الواضح أنه يهاجم جميع الفئات العمرية والاجتماعية، إذ حصد أرواح أطفال وشباب وكبار السن، وكان للأمراء أيضًا نصيبا من الإصابة، فأصيب الأمير تشارلز، وطبق عليه الحجر المنزلي بالقصر الملكي، أما الفنانون والفنانات، فأكدت الفنانة رولا محمود إصابتها بالفيروس، أثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي.
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كندة علوش وهند صبري في تحدٍّ للقضاء على الملل

تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين مثل هند صبري وكندة علوش وسلمى أبو ضيف، أما أحمد السقا فقد انتقد الكورونا، من خلال قصيدة تعرف باسم "الخفافيش".
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