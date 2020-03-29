هجوم فيروس كورونا.. أول إصابة في بوليوود

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ ص

كانيكا كابور

لا يفرق فيروس الكورونا بين أمير وشخص عادي، فهو يهاجم مختلف طبقات المجتمع، فمنذ أيام قليلة، أعلن القصر الملكي عن إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بالكورونا، وأصيبت أيضا فنانة مصرية تسمى رولا محمود، وبالنسبة للسينما الأجنبية، كان إدريس ألبا من أبرز المصابين بفيرس الكورونا، وكان يطمئن الجمهور من فترة لأخرى، أما بوليود، فلاحقها الوباء، أيضا فأعلنت الهند عن إصابة المغنية الشهيرة "كانيكا كابور"، حيث أظهرت نتائج إيجابية أثناء الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

يصعب على الجمهور معرفة إصابة أحد الفنانات المحببات إليه، فحزن الجميع عل إصابة الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته والفنانة ريتا ويلسون، فكانا أبرز مشاهر هوليوود، الذين أعلنا رسميا عن إصابتهما بالكورونا، ومن الواضح أنه حان وقت بوليوود الآن، فأعلن معهد الدراسات العليا للعلوم الطبية في الهند، أن المغنية كانيكا