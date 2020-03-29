إصابة رضيع عمره شهر بفيروس "كورونا" في إيران

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص

استمرار تفشي كورونا

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في إيران بمدينة جنابادى جنوب اقليم خراسان رضوى، جواد باذلى، عن إصابة رضيع يبلغ من العمر 35 يوما، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وجاءت نتيجة فحوصه ايجابية للمرض بعد ظهور أعراض الاصابة عليه، وتم نقله للمستشفى. ووفقا لوكالة "تسنيم"، قال باذلي أن الإصابة بكورونا فى هذا العمر نادرة، لافتا إلى إصابة طفل أيضا يبلغ من العمر 3 سنوات فى منطقة جناباد وتماثله للشفاء. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، ارتفاع عدد إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 11679، فى حين يبقى 3206 مصابين في حالة صحية حرجة. وقال متحدث وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن البلاد فى مرحلة إدارة مرض كوفيد 19 الآن، مقارنة بإحصائيات العالم الخارجى، مؤكدا أن بلاده ستدخل خلال الأسابيع المقبلة مرحلة احتواء المرض. بدوره، كشف