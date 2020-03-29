بلدة بدون «كورونا» في إيطاليا تثير اهتمام الأطباء

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٥ ص

استمرار تفشي كورونا

حظيت البلدة الصغيرة "فيريري إيربونينوني" التي توجد فى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، باهتمام العلماء والأطباء لعدم تسجيلها أي حالة إصابة بالوباء منذ بداية الأزمة وتفشي (كوفيد 19) في 10 بلديات فى لومبارديا خلال الثلث الأخير من شهر مارس الجاري. وأشارت وكالة "آكي" الإيطالية إلى أن تلك البلدة يزيد عدد سكانها قليلا عن 1000 نسمة وتقع في محافظة بافيا، جنوبى مدينة ميلانو، مشيرة إلى أن هذه البلدة أصبحت الآن موضوع دراسة طبية بالتعاون مع لجنة لومبارديا العلمية لفحص كيمياء الدم فى الأيام المقبلة.

وقال مدير معهد علم الأعصاب في مدينة بافيا، الدكتور ليفيو ترونكوني: "لقد اخترنا البلدة لأن مجتمعها لم تحدث فيه حالة إصابة بفيروس كورونا: وبالتالى فإن دراسة السكان يمكن أن توفر لنا نتائج مهمة معينة، والتي سيتم بعد ذلك تقاسمها مع علماء الفيروسات". وسجلت السلطات الصحية الايطالية، اليوم الأحد، 542 حالة وفاة