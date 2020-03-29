بلدة بدون «كورونا» في إيطاليا تثير اهتمام الأطباء
٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٥ ص
استمرار تفشي كورونا
حظيت البلدة الصغيرة "فيريري إيربونينوني" التي توجد فى مقاطعة لومبارديا الإيطالية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، باهتمام العلماء والأطباء لعدم تسجيلها أي حالة إصابة بالوباء منذ بداية الأزمة وتفشي (كوفيد 19) في 10 بلديات فى لومبارديا خلال الثلث الأخير من شهر مارس الجاري. وأشارت وكالة "آكي" الإيطالية إلى أن تلك البلدة يزيد عدد سكانها قليلا عن 1000 نسمة وتقع في محافظة بافيا، جنوبى مدينة ميلانو، مشيرة إلى أن هذه البلدة أصبحت الآن موضوع دراسة طبية بالتعاون مع لجنة لومبارديا العلمية لفحص كيمياء الدم فى الأيام المقبلة.
وقال
مدير معهد علم الأعصاب في مدينة بافيا، الدكتور ليفيو ترونكوني: "لقد اخترنا
البلدة لأن مجتمعها لم تحدث فيه حالة إصابة بفيروس كورونا: وبالتالى فإن دراسة
السكان يمكن أن توفر لنا نتائج مهمة معينة، والتي سيتم بعد ذلك تقاسمها مع علماء
الفيروسات".
وسجلت
السلطات الصحية الايطالية، اليوم الأحد، 542 حالة وفاة
وقال
مدير معهد علم الأعصاب في مدينة بافيا، الدكتور ليفيو ترونكوني: "لقد اخترنا
البلدة لأن مجتمعها لم تحدث فيه حالة إصابة بفيروس كورونا: وبالتالى فإن دراسة
السكان يمكن أن توفر لنا نتائج مهمة معينة، والتي سيتم بعد ذلك تقاسمها مع علماء
الفيروسات".
وسجلت
السلطات الصحية الايطالية، اليوم الأحد، 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
"كوفيد 19" في إقليم لومبارديا، وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية،
أمس السبت، إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب تفشي كورونا ارتفع بواقع 889 حالة
في ثانى أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ تفشى جائحة كورونا فى البلاد يوم 21 فبراير.
وبذلك
يرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس فى إيطاليا إلى 10023 وهو إلى حد كبير أعلى
عدد للوفيات بالمرض على مستوى العالم.