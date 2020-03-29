استغلالا للحظر.. خطة لرفع كفاءة طرق الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م

إسكندرية - صورة أرشيفية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال لإصلاح كل العيوب التي ظهرت بالرصف خلال النوات السابقة، مشددا على ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بكفاءة عالية بالمواصفات العالمية، للحفاظ على مستوى الرصف خلال فترة ضمانه، وعدم تعرضه للتهالك والحاجة لترميمه مرة أخرى مثلما حدث خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الإسكندرية لها طبيعة خاصة نظرا لتعرضها للأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، لذا لا بد أن تكون أعمال الرصف مناسبة لكمية المياه التي تؤثر على أعمال الرصف.

وأشار الشريف، خلال اجتماعه مع مسئولي ومقاولي الطرق والرصف، اليوم الأحد، إلى أهمية التنسيق مع مسئولي الصرف الصحي لمتابعة مناسيب المطابق وشنايش الأمطار، قبل الانتهاء من أعمال الرصف، لعدم الحاجة إلى أية أعمال إصلاح مرة أخرى بعد ذلك، حفاظًا على حق الدولة والمال العام من أجل عودة مدينة الإسكندرية إلى سابق

وأشار الشريف، خلال اجتماعه مع مسئولي ومقاولي الطرق والرصف، اليوم الأحد، إلى أهمية التنسيق مع مسئولي الصرف الصحي لمتابعة مناسيب المطابق وشنايش الأمطار، قبل الانتهاء من أعمال الرصف، لعدم الحاجة إلى أية أعمال إصلاح مرة أخرى بعد ذلك، حفاظًا على حق الدولة والمال العام من أجل عودة مدينة الإسكندرية إلى سابق عهدها ومكانتها مرة أخرى لإرضاء مواطنيها ومحبيها وزائريها.



ولفت إلى أن المحافظة تقوم حاليًّا بأعمال تطوير شاملة لبعض المناطق العشوائية وكذا أعمال التحول الرقمي بجميع أنحاء المحافظة والتي تتطلب تنفيذ أعمال رصف عملاقة لابد تتم بالكفاءة المطلوبة.



وأعلن مقاولو الرصف، اليوم، عن استعدادهم المساهمة في إعادة رصف وإصلاح عدد من الطرق والتي يعاني منها مواطنو الإسكندرية، كما تبرعت عدد من الشركات برفع مناسيب المطابق وشنايش الأمطار بطول طريق الكورنيش.



