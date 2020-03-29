سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

استغلالا للحظر.. خطة لرفع كفاءة طرق الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
إسكندرية - صورة أرشيفية
إسكندرية - صورة أرشيفية
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال لإصلاح كل العيوب التي ظهرت بالرصف خلال النوات السابقة، مشددا على ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بكفاءة عالية بالمواصفات العالمية، للحفاظ على مستوى الرصف خلال فترة ضمانه، وعدم تعرضه للتهالك والحاجة لترميمه مرة أخرى مثلما حدث خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الإسكندرية لها طبيعة خاصة نظرا لتعرضها للأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، لذا لا بد أن تكون أعمال الرصف مناسبة لكمية المياه التي تؤثر على أعمال الرصف.
وأشار الشريف، خلال اجتماعه مع مسئولي ومقاولي الطرق والرصف، اليوم الأحد، إلى أهمية التنسيق مع مسئولي الصرف الصحي لمتابعة مناسيب المطابق وشنايش الأمطار، قبل الانتهاء من أعمال الرصف، لعدم الحاجة إلى أية أعمال إصلاح مرة أخرى بعد ذلك، حفاظًا على حق الدولة والمال العام من أجل عودة مدينة الإسكندرية إلى سابق
اقرأ المزيد
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا يطمئن المصريين في أزمة كورونا: الله محب للبشر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلا وسريعا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء، قائلا إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

استثناء عمال النظافة والطرق في الإسماعيلية من الحظر

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، قرارا برقم 176 لسنة 2020 باستثناء متعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين في رصف الطرق، بالتحرك خلال مواعيد وفترات الحظر المعلنة، وذلك لرفع التراكمات اليومية من القمامة بكل المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.
اقرأ المزيد من الأخبار
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

محافظ الإسكندرية: الحظر تم بنسبة 100%.. وانتشار أمني مكثف

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على التزام المواطنين بقرار حظر التجوال لمواجهة كورونا بنسبة تصل إلى 100% في اليوم الأول، مشيدًا بـ«وعي ورقي» الشعب السكندري، لافتًا إلى أنه على قدر المسؤولية، موضحا أنه تابع مدى الالتزام بالأحياء المختلفة وتبين هناك التزامًا كبيرًا. جاء ذلك خلال الجولات الميدانية المكبرة التي قام بها، بمنطقتي محطة الرمل والمنشية بنطاق حي وسط، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لمتابعة إلتزام المواطنين بقرار حظر الانتقال للمواطنين أو التحرك على جميع الطرق.
.محلات-بورسعيد-تغلق أبوابها-هربا-من-حملة الضرائب (2)

«الالتزام سيد الحظر».. السكندريون يغلقون المحال والشوارع خالية من المارة

«الالتزام سيد الحظر» .. مبدأ طبقه السكندريون في العديد من المناطق وذلك لتنفيذ قرار حظر التجوال الذي فرضته الدولة المصرية كأحد الاجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث التزم السكندريون بالقرار وبدت شوارع المدينة الساحلية خالية من المارة والمواطنين باستثناء العائدين من عملهم مع بدء تطبيق حظر التجوال. بينما طافت سيارات بمكبرات للصوت تدعو المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات حظر التجوال وعدم خرق التعليمات حتى لا يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء.
فيروس- كورونا (16)

الكويت: لا إصابات بكورونا بين أبناء الجالية المصرية

أكدت الوكيلة المساعدة لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف، في المؤتمر الصحفي التاسع لوزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أية إصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بين أبناء الجالية المصرية في الكويت، قائلة إن الاصابات التي يتم علاجها حاليا، هي جميعا لمواطنين كويتيين، وحالتهم جميعا مستقرة. وفيما يتعلق بالوقت اللازم للسيطرة على الفيروس في الكويت، شددت على عدم وجود أية تنبؤات بتاريخ محاصرة الفيروس في الوقت الحالي، خاصة مع انتشاره بشكل مكثف في عدد من دول العالم.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يتسلم رسالة من ملك البحرين: نعتز بمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية البحرين، الذي سلم الرئيس رسالة من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى. وأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرسالة تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، والاعتزاز بمساعي مصر الدءوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]