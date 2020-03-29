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استثناء عمال النظافة والطرق في الإسماعيلية من الحظر

تحرير:محمد مصباح ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م
اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية
اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية
أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، قرارا برقم 176 لسنة 2020 باستثناء متعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين في رصف الطرق، بالتحرك خلال مواعيد وفترات الحظر المعلنة، وذلك لرفع التراكمات اليومية من القمامة بكل المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.
يأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وما تم اتخاذه من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بشأن فرض حظر على المواطنين من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا بشكل يومي، وإغلاق المحال التجارية من الساعة
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا يطمئن المصريين في أزمة كورونا: الله محب للبشر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلا وسريعا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء، قائلا إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
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نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.
على شط إسكندرية.. لقمة العيش تتحدى البرد

استغلالا للحظر.. خطة لرفع كفاءة طرق الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال لإصلاح كل العيوب التي ظهرت بالرصف خلال النوات السابقة، مشددا على ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بكفاءة عالية بالمواصفات العالمية، للحفاظ على مستوى الرصف خلال فترة ضمانه، وعدم تعرضه للتهالك والحاجة لترميمه مرة أخرى مثلما حدث خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الإسكندرية لها طبيعة خاصة نظرا لتعرضها للأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، لذا لا بد أن تكون أعمال الرصف مناسبة لكمية المياه التي تؤثر على أعمال الرصف.
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الأرصاد: طقس اليوم لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.
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شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

إخلاء أكبر أسواق الإسماعيلية بسبب كورونا

أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، سوق الجمعة بوسط المدينة وأكبر أسواقها، وسوق عبد الحكيم عامر، ويأتي ذلك بناءً على قرار اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بإيقاف الأسواق والتجمعات.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يمنع إقامة أي أسواق أسبوعية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 254 لسنة 2020 بشأن منع وحظر إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من اليوم الخميس، ولحين صدور إشعار آخر، مشددا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتفعيل القرار والمتابعة المستمرة مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أي مخالف. ويأتى هذا حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيل للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

إجراء جديد من محافظ الإسماعيلية بشأن كورونا

وجه محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف بشارة، باستقبال مستشفيات جامعة قناة السويس جميع حالات الطوارئ على مدار أيام الأسبوع كاملا وعلى مدار 24 ساعة بدلا مما كان متبع باستقبالها الطوارىء خلال أيام محددة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي لتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
شيشة-فى-المقاهى (1)

محافظ الإسماعيلية يحظر الشيشة ويكثف رقابة الأسواق

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أي شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية (أكواب وفناجين وأطباق)، واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل الورق والكرتون.
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