استثناء عمال النظافة والطرق في الإسماعيلية من الحظر

تحرير:محمد مصباح ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م

اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، قرارا برقم 176 لسنة 2020 باستثناء متعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين في رصف الطرق، بالتحرك خلال مواعيد وفترات الحظر المعلنة، وذلك لرفع التراكمات اليومية من القمامة بكل المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وما تم اتخاذه من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بشأن فرض حظر على المواطنين من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا بشكل يومي، وإغلاق المحال التجارية من الساعة