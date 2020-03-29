نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

تحرير:أحمد جاد ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م

طبيب - صورة أرشيفية

طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.

وأشار العقاد، في بيان له، اليوم الأحد، أن رفع بدل العدوى مجرد تعبير من قبل الحكومة عن الوقوف بجانبهم في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت عدد من التقارير بشأن عدوى فيروس كورونا، وأن العاملين بالقطاع الصحي أكثر عرضة للعدوى بنسب تتجاوز 60% من غيرهم، فهم أكثر فئات المجتمع الذين يتعاملون

وأشار العقاد، في بيان له، اليوم الأحد، أن رفع بدل العدوى مجرد تعبير من قبل الحكومة عن الوقوف بجانبهم في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت عدد من التقارير بشأن عدوى فيروس كورونا، وأن العاملين بالقطاع الصحي أكثر عرضة للعدوى بنسب تتجاوز 60% من غيرهم، فهم أكثر فئات المجتمع الذين يتعاملون طيلة الوقت مع أمراض معدية مثل "الإيدز، والكبد الوبائي B، والكبد الوبائي C" وغيرهم من الأمراض، ويعرضون حياتهم للخطر، ما يستوجب أن يكون هناك تأمين لحياتهم ولأسرهم نظير ما يبذلونه من تضحيات.



