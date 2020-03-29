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نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

تحرير:أحمد جاد ٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م
طبيب - صورة أرشيفية
طبيب - صورة أرشيفية
طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.
وأشار العقاد، في بيان له، اليوم الأحد، أن رفع بدل العدوى مجرد تعبير من قبل الحكومة عن الوقوف بجانبهم في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت عدد من التقارير بشأن عدوى فيروس كورونا، وأن العاملين بالقطاع الصحي أكثر عرضة للعدوى بنسب تتجاوز 60% من غيرهم، فهم أكثر فئات المجتمع الذين يتعاملون
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البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا يطمئن المصريين في أزمة كورونا: الله محب للبشر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلا وسريعا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء، قائلا إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

استثناء عمال النظافة والطرق في الإسماعيلية من الحظر

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، قرارا برقم 176 لسنة 2020 باستثناء متعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين في رصف الطرق، بالتحرك خلال مواعيد وفترات الحظر المعلنة، وذلك لرفع التراكمات اليومية من القمامة بكل المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.
على شط إسكندرية.. لقمة العيش تتحدى البرد

استغلالا للحظر.. خطة لرفع كفاءة طرق الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال لإصلاح كل العيوب التي ظهرت بالرصف خلال النوات السابقة، مشددا على ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بكفاءة عالية بالمواصفات العالمية، للحفاظ على مستوى الرصف خلال فترة ضمانه، وعدم تعرضه للتهالك والحاجة لترميمه مرة أخرى مثلما حدث خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الإسكندرية لها طبيعة خاصة نظرا لتعرضها للأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، لذا لا بد أن تكون أعمال الرصف مناسبة لكمية المياه التي تؤثر على أعمال الرصف.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.
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مجلس-النواب (3)

طلب إحاطة لتقديم أحدث الأفلام على القناة الأولى

تقدمت النائبة مي البطران، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، بشأن استغلال الطفرة والتطوير الذي حدث في القناة الأولى المصرية، والمساهمة في تحقيق الترفيه للمواطنين من خلال التعاقد على عرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية، خاصة في ظل قرار رئيس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
مجلس-النواب (3)

بيان عاجل لتوفير أدوات التعقيم لغير القادرين مجانا

تقدم النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وارتباطا بخطة الدولة والحكومة في زيادة التوعية وتوفير أدوات النظافة لجميع المواطنين ومراقبة الأسواق، موضحا أن هناك قرى ومناطق نائية وأسرا غير قادرة تحتاج إلى مزيد من الالتفات إليها والعمل على توفير تلك المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم من كحول وكلور وكمامات وجوانتيات وغيرها من الأشياء المتطلبة في تلك الفترة بصورة مجانية.
مجلس-النواب (2)

طلب إحاطة في البرلمان لزيادة بدل العدوى للطاقم الطبي

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أحقية الأطباء في زيادة قيمة بدل العدوى والذي يتراوح بين 19 إلى 30 جنيها للطبيب ولم يتغير منذ 25 عاما، مشيرا إلى أن الأطباء والطاقم الطبي هم خط الدفاع الأول في مواجهة أى أزمة مرضية، وأن تقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الوزراء بمذكرة من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية تبعا للخطورة التى يتعرض لها الأطباء، خاصة أن مجلس الدولة أصدر حكما بأن يكون بدل العدوى 1000 جنيه.
فيروس- كورونا (18)

نائبتان تطالب بفرض حظر التجوال بسبب كورونا

طالبت النائبتان إيناس عبد الحليم وهالة أبو سعد، في بيان لهما، اليوم السبت، بفرض حظر التجوال، وناشدت عبد الحليم، الحكومة ضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية، من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول بالمصريين إلى بر الأمان وحمايتهم من انتقال العدوى لهم، مؤكدة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي، غير مفعلة بنسبة كبيرة خاصة في المناطق الشعبية، التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات.
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