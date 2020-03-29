مودي يعتذر للمواطنين بعد إغلاق الهند بسبب "كورونا"

٢٩ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م

ناريندرا مودي

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اعتذاره لاتخاذ "قرارات صارمة" شملت فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا. ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول في خطابه الإذاعي الشهري "لا بد أن المواطنين يتعجبون، ويتساءلون أي رئيس وزراء أنا.. ولكن الإغلاق هو الحل الوحيد أمامنا"، مضيفا: "أعتذر عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الصعبة التي تسببت في جعل حياة المواطنين صعبة، خاصة الفقراء. أعلم أن بعضكم سوف يشعر بالغضب مني. ولكن هذه الإجراءات الصعبة هى ما نحتاج إليه للفوز في هذه المعركة".

وشُلّت الهند خلال الأسبوعين الماضيين، عقب أن أعلنت ولاية تلو الأخرى عن إقرار إجراءات إغلاق تشمل وقف وسائل النقل العام وإغلاق المدارس والجامعات والمراكز التجارية والأسواق وصالات الجيم. كما أعلن مودي الثلاثاء الماضي فرض الإغلاق. وأدى الإعلان عن إغلاق البلاد لحصار آلاف العمال المهاجرين في المدن الكبرى